FOTO: Pod zemljskim plazom na Kitajskem naj bi bilo še vedno pokopanih več kot 100 ljudi

Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po zemeljskem plazu, ki je v soboto zasul vas na jugozahodu Kitajske. Do zdaj so našli 15 trupel, več kot 100 ljudi pa naj bi bilo še vedno pokopanih pod ogromnimi količinami blata in ruševin.

V reševalni akciji sodeluje več kot 3000 reševalcev, opremljenih z detektorji, ki zaznavajo znake življenja, in reševalnimi psi.

Doslej so našli 15 trupel, na seznamu pogrešanih pa je 118 oseb. Reševalci so do zdaj izpod ruševin rešili le tri člane iste družine. Upanja, da bodo našli morebitne preživele, je iz ure v uro manj, poročajo tuje tiskovne agencije.

Plaz je vas Xinmo v pokrajini Sečuan zasul v soboto zjutraj. Zajezil je dvokilometrski odsek reke in zasul poldrugi kilometer ceste. Po ocenah se je na vas vsulo 18 milijonov kubičnim metrov zemlje.

Na Kitajskem močno deževje že več tednov povzroča obsežne poplave in zemeljske plazove.