Podnebne spremembe (tudi) gorivo za širjenje terorističnih groženj

Podnebne spremembe bodo spodbudile teroristična dejanja in okrepile prizadevanja skrajnežev Islamske države in skupine Boko Haram, piše v poročilu, ki ga je izdala nemška valilnica idej Adelphi. Teroristi bodo vedno pogosteje izkoriščali naravne katastrofe ter pomanjkanje hrane in vode kot posledico podnebnih sprememb, da bi tako lažje prepričali civiliste, naj se jim pridružijo.

"Teroristične skupine vse pogosteje izkoriščajo naravne vire, na primer vodo, kot orožje v vojni ter kontrolirajo dostop do vodnih virov," opozarja Lukas Rüttinger v poročilu Upor, terorizem in organizirani kriminal v svetu, ki se segreva.

"Redkejši kot postajajo viri, več moči dobivajo tisti, ki upravljajo z njimi, še posebej v regijah, kjer so človeška življenja odvisna od naravnih dobrin," piše v poročilu. In še: "Podnebne spremembe vplivajo na zaloge hrane in na dostop do vode in rodovitne zemlje. Ljudje bodo postajali vse bolj ranljivi, ne le zaradi negativnih vplivov podnebnih sprememb, pač pa tudi zaradi skrajnežev, ki bodo izkoristili njihovo stisko."

Poročilo Adelphija navaja številne primere, kjer se že kažejo vplivi podnebnih sprememb in naraščajočega terorizma. V sušnem predelu okrog jezera Čad v osrednji Afriki pustošita suša in lakota, regiji grozi ekonomska katastrofa, šibka vlada pa ne zna ukrepati in tako gradi odlične razmere za delovanje islamistične skupine Boko Haram.

"Na severovzhodu Nigerije, kjer je vpliv Boko Haram izjemno močan, se kar 71,5 odstotka ljudi sooča s pomanjkanjem hrane, več kot polovica je podhranjenih. Takšno ekonomsko stanje lahko hitro privede do povečanega vpliva Boko Haram."

Pomanjkanje pitne vode bo vedno pogosteje vzrok različnih konfliktov. (Foto: iStock)

V Siriji že šesto leto divja državljanska vojna in vzpon Islamske države (IS) je moč delno pripisati (tudi) eni najhujših suš v zgodovini države. Več kot sto tisoč ljudi je bilo zaradi pomanjkanja vode in posledično pridelkov prisiljenih zapustiti domove, nekaj milijonov prebivalcev se sooča s hudo lakoto in revščino.

IS izkorišča vodo kot vojno orožje, piše v poročilu, s kontroliranjem jezov škoduje sovražniku in širi meje svojega območja. "V letu 2015 je Islamska država zaprla zapornice jezu Ramadi in nasprotniku onemogočila dostop do vodnih virov, v Raki pa je za uporabo vode zahtevala plačilo takse. Ponekod drugod so skrajneži poplavili območja in tako prisilili ljudi, da so zapustili domove."

V Afganistanu, ki ga prav tako pretresajo notranji konflikti in je ranljiv tudi zaradi podnebnih sprememb, se polovica vseh lokalnih pretresov zgodi zaradi rodovitne zemlje in vode. Hude poplave na eni strani in širjenje sušnih predelov na drugi povzročajo vojne konflikte med nomadi in pastirji, saj si vsi želijo dostopa do pitne vode in hrane.

Rüttinger je za Guardian povedal, da za širjenje terorizma seveda niso krive zgolj podnebne spremembe, drži pa, "da ustvarjajo primerno okolje, v katerem se lahko fundamentalizem hitro širi".

V marcu so Združeni narodi med razglabljanjem o krizi pri jezeru Čad že izpostavili povezavo med podnebnimi spremembami in varnostnimi vprašanji, ki jih bodo te povzročile.

Nekdanja ameriška podsekretarka za obrambo Sherri Goodman pravi, da se bodo podnebne spremembe in posledice, ki jih bodo prinesle s seboj, čutile po vsem svetu, predvsem pa jih bodo v nekaterih državah izkoriščali za medsebojna obračunavanja. "Spremembe okolja so resna grožnja, saj bodo zaostrile že obstoječe konflikte."

Strokovnjaki za mednarodno varnost opozarjajo na begunce, ki bodo prisiljeni zapustiti domove zaradi globalnega segrevanja, podnebne spremembe predstavljajo eno največjih groženj v 21. stoletju, pravijo.

Ameriški sekretar za obrambo James Matthis je januarja na potrditvenem zaslišanju za položaj dejal, da podnebne spremembe predstavljajo resnično in takojšnjo nevarnost za ameriške čete. "Podnebne spremembe vplivajo na stabilnost regij po vsem svetu, v katerih so prisotne naše čete. Odgovorni morajo preučiti dejavnike nestabilnosti, ki vplivajo na varnost in med temi dejavniki so tudi okoljska vprašanja," je povedal Matthis.