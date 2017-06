FOTO in VIDEO: Pogrešane vojake z ameriškega rušilca našli mrtve

Ameriški predsednik Donald Trump je pred objavo novice o najdenih truplih na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisal: "Misli in molitve z vojaki USS Fitzgerald in njihovimi družinami. Hvala našim japonskim zaveznikom za pomoč."

Točnega števila žrtev ameriška mornarica še ni navedla, a po nesreči so pogrešali sedem vojakov. "Več trupel vojakov, ki so bili pogrešani po trčenju med USS Fitzgerald ... in trgovsko ladjo, smo našli," so v izjavi zapisali v ameriški mornarici. Kot so dodali, so trupla odkrili v poplavljenih razdelkih ladje.

Posmrtne ostanke vojakov bodo sedaj prepeljali v bolnišnico v ameriškem vojaškem oporišču Yokosuke na Japonskem, kjer bo stekel postopek identifikacije.

Ameriška mornarica še naprej molči tudi glede imen žrtev. "Družine obveščamo in jim nudimo podporo, ki jo potrebujejo v tem težkem času. Imena vojakov bodo objavljena, ko bodo vsi obveščeni," so pojasnili. "To je izguba, ki jo čutimo vsi," je na tiskovni konferenci na Japonskem dejal admiral Joseph P. Aucoin.

Vzrok nesreče še ni znan. (Foto: AP)

Vzrok nesreče še ni znan

Nesreča se je zgodila jugozahodno od Yokosuke ob 2.30 po lokalnem času, in sicer na odprtem morju, približno 100 kilometrov jugozahodno od Yokosuke, ameriškega vojaškega oporišča na Japonskem.

Rušilec je bil v trčenju huje poškodovan, a se je s pomočjo vlačilcev uspel vrniti v svojo bazo v Yokosuki, tovorna ladja pa je utrpela zgolj nekaj prask in udrtin. Več članov posadke z rušilca je bilo ranjenih, med njimi tudi kapitan.

Vzrok nesreče še ni znan, a podatki kažejo, da je 222-metrska ladja, ki je plula pod filipinsko zastavo, 25 minut pred nesrečo naredila nenaden U-zavoj, poroča BBC.

Japonski medij NHK poroča, da je trčenje sredi noči povzročilo, da je voda poplavila prostore, kjer je večina od 285 vojakov spala.