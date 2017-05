Svet žaluje za pogumnežema, ki sta umrla, ker sta stopila v bran muslimanskima deklicama

35-letni Jeremy Josepha Christian je v petek, na dan, ko se je začel muslimanski sveti mesec ramazan, na vlaku mestne železnice v Portlandu hudo zmerjal dve najstnici, od katerih je ena nosila naglavno ruto. Med drugim naj bi jima rekel, da bi vsi "muslimani morali umreti".

Na pomoč so jima pristopili trije moški in ga pozvali, naj ju neha zmerjati. "Ne govorite z njima tako, saj sta le majhni deklici," mu je dejal eden od njih. Takrat se je nasilnež obrnil k njim, izvlekel nož in jih napadel.

Na kraju samem je ubil 53-letnega vojaškega veterana Rickyja Johna Besta, v bolnišnici je pozneje umrl 23-letni Taliesin Myrddin Namkam Meche, 21-letni Micah David-Cole Fletcher pa je v bolnišnici z ranami, ki pa niso smrtno nevarne.

Po dogodku sta prestrašeni deklici, ki nista vedeli, kakšne rane imajo moški, ki so jima stopili v bran, pobegnili in poklicali mamo ene od njih.

Jeremy Josepha Christian je stari znanec policije. (Foto: AP)

Policiji dobro poznan

Policija je Christiana, ki že ima kriminalno kartoteko in so zoper njega po poročanju agencije Reuters med drugim vložene obtožnice za naklepni umor, poskus umora, ustrahovanje in posedovanje orožja, aretirala kmalu po tem, ko je stopil z vlaka.

Policijski načelnik Pete Simpson je potrdil, da je moški na vlaku zmerjal in kričal različne stvari, med drugim besede, ki bi lahko bile označene za sovražni govor in rasizem. Preiskavi policije Portlanda se je že pridružil FBI, ki ugotavlja, ali je morda šlo za zločin iz sovraštva.

'Junaki, ki bi morali biti zgled vsem'

53-letni Best, oče štirih otrok, je 23 let služil v ameriški vojski, leta 2012 pa se je upokojil. Njegova sodelavka Kareen Perkins je za Oregon Live povedala, da je bil vedno prvi, ki je priskočil na pomoč. Preden je umrl, je bil z vlakom na poti domov.

23-letni študent Namkai-Meche se je po telefonu pogovarjal s svojo teto, ko je slišal zmerjanje deklic. Ta mu je po poročanju KATU News svetovala, naj prekine pogovor in vse skupaj posname. "S tem nisem mislila,, da gre igrat junaka in umre pri tem! Poskušal je zaščititi tisti deklici," je povedala. Njegova mama pa mu je posvetilo napisala na Facebooku: "Bil je junak in ostal bo junak. Svetla zvezda na nebu. Vedno te bom imela rada," je zapisala.

"Hvala, hvala ...vedno bosta naša junaka!" pa je na Facebooku napisala mama ene od deklic.

V Portlandu žalujejo za moškima, ki sta skušala ubraniti muslimanki. (Foto: AP)

Župan Portlanda v ameriški zvezni državi Oregon Ted Wheeler je vse tri moške označil za junake, ki bi morali biti zgled vsem. Za zločin je posredno obtožil predsednika ZDA Donalda Trumpa in njemu podobne politike, ki razpihujejo rasno in versko sovraštvo. "Nasilne besede vodijo do nasilnih dejanj," je dejal.