S supom je prečkal Atlantski ocean. Razlog? Ker zbira sredstva za gradnjo najmanj petih šol

Južnoafričan Chris Bertish, navdušenec nad vodnimi športi in tudi Guinnessov rekorder, je prvi Zemljan, ki je sam stoje in z veslom v roki prečkal Atlantski ocean. Brez kakršnekoli pomoči in spremstva se je pred tremi meseci iz Agadirja v Maroku podal na več kot 6500 kilometrov dolgo pot. Danes je po skupno 93 dneh spet stopil na kopno, in sicer na karibski otok Antigva.

Začuden, da je sploh preživel

"Še sam sem začuden, da sem preživel, če sem iskren," je po končani odpravi dejal 42-letnik. Kot pravi, je bila to najbolj strašljiva izkušnja v njegovem življenju. Med potjo se je moral spopasti z močnimi tokovi, visokimi valovi in tudi morskimi psi. Zbranim je na svojem blogu opisal eno od neprijetnih srečanj. Ko je nekega dne skočil v morje, da bi se malo osvežil, ga je nenadoma spreletel čuden občutek. S kotičkom očesa je v vodi zaznal nekaj nenavadnega in brž splezal nazaj na svojo prirejeno plovilo. "Nekaj temnega je razburkalo gladino. Plavalo je naravnost v moji smeri. Ko bi že skoraj trčilo v moje plovilo, je sunkovito spremenilo smer. V tistem trenutku mi je postalo jasno, za katero bitje gre," opisuje srečanje z belim morskim psom.

Bertish je Atlantik "presupal" na doma zgrajenem plovilu, ki so ga sestavljali manjša kabina, sončni paneli in GPS-naprava. V času svojega potovanja je presegel tudi Guinnessov rekord. V enem samem dnevu je brez vsakršne pomoči na supu preplul skoraj 116 kilometrov.

Ves trud za dober namen: zbrati želi sredstva za gradnjo petih šol v Južni Afriki, za hrano in zdravstveno oskrbo otrok

Avanturist, sicer tudi slaven deskar, se podviga ni lotil zgolj za lastno promocijo, temveč je projekt v prvi vrsti namenjen zbiranju sredstev za otroke. V sodelovanju s tremi dobrodelnimi organizacijami – Signature of Hope Trust, Lunchbox Foundation in Operation Smile – si prizadeva za gradnjo najmanj petih šol v Južni Afriki. Rad bi tudi zbral sredstva za prehrano otrok in plačilo zdravstvene oskrbe, predvsem operacij, ki jih nekateri bolni otroci potrebujejo. Kot poročajo tuji mediji, naj bi do zdaj zbral za okoli 390.000 evrov pomoči.

Chris Bertish (desno) je sicer že leta zaprisežen deskar. (Foto: AP)

Vedno pozitivno misleč Bertish po koncu avanture že napoveduje nove podvige, hkrati pa s svetom deli te inspiracijske misli: "Več časa kot preživim na morju, na kakršenkoli način, bolje se počutim. Ocean je moj navdih. Tam resnično čutim, da živim. Tam se počutim dobro, zapolnjeno in svobodno." "Nič ni nemogoče, če le verjameš v to," še sporoča svojim oboževalcem.