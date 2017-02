Polbrata Kim Jong Una ubil živčni plin VX, ki spada med orožja za množično uničenje

Kim Džong Un in Kim Džong Nam. (Foto: AP)

Živčni plin VX, ki ga Združeni narodi uvrščajo med orožja za množično uničenje, je bil usoden za Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, ki je prejšnji teden na letališču v malezijskem Kuala Lumpurju umrl potem, ko sta mu - domnevno severnokorejski agentki - po obrazu poškropili takrat še neznano tekočino. Malezijski toksikologi so zdaj sporočili, da so snov identificirali.

Malezijske oblasti menijo, da za napadom stoji oblast v Severni Koreji, kar tam zanikajo in trdijo, da gre za zaroto Južne Koreje, Maleziji pa očitajo "zlobne namene".

Nam, ki je veliko potoval in je govoril več jezikov, je bil najstarejši sin pokojnega severnokorejskega voditelja Kim Džong Ila. Vseeno so ga, ko je pokojni voditelj umrl, pri dedovanju oblasti spregledali in tako je vodja postal Kim Džong Un, za katerega je Nam sicer pred leti dejal, da za voditelja ni sposoben.

V povezavi z Namovim umorom so oblasti v Maleziji doslej aretirale štiri ljudi.

Kaj je VX?

Izjemno potentna snov je karamelne barve, gre za oljnato tekočino, ki je brez vonja in okusa. Deluje tako, da prodre v kožo in moti prenašanje živčnih impulzov. Že ena kapljica lahko ubije v nekaj minutah, pojavijo pa se tudi pekoč občutek v očeh, zamegljen pogled, omotica in bruhanje.

Kot orožje ga je mogoče uporabiti z direktnim razprševanjem ali kontaminacijo hrane ali vode. Telo lahko strup absorbira z vdihavanjem, zaužitjem ali preko stika s sluznico ali kožo.