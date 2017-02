Polbrata Kim Džong Una ubili na malezijskem letališču

Kim Džong Nama naj bi na letališču v Kuala Lumpurju ubili dve agentki. (Foto: AP)

Na letališču v Kuala Lumpurju so ubili polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, je za BBC potrdil vir blizu malezijske vlade. Njegovo truplo naj bi že poslali na obdukcijo.

Dve ženski, domnevno naj bi šlo za severnokorejski agentki, naj bi Kim Džong Nama na letališču napadli z "injekcijami, v katerih je bil strup", poročajo južnokorejski mediji. Džong Nam je nato umrl na poti z letališča v bolnišnico v Kuala Lumpurju. Storilki naj bi bili na begu, poročajo južnokorejski mediji.

Ga je dal usmrtiti voditelj Kim Džong Un? (Foto: AP)

Malezijska policija je že pred tem za Reuters potrdila, da so na letališču v ponedeljek našli bolnega Korejca, starega okoli 40 let. Neimenovani moški iz Severne Koreje je umrl na poti z letališča v bolnišnico. Njegove identitete pa še niso potrdili. Zaposleni na urgentnem oddelku v bolnišnici pa je povedal, da je preminuli Korejec rojen v 70. letih prejšnjega stoletja in da se piše Kim.

Najstarejši sin preminulega voditelja Kim Džong Ila se je sicer skrival v Maleziji po tem, ko so likvidirali njegovega strica Džang Song Thaeka decembra 2013. Leta 2011 je Kim Džong Nam preživel poskus atentata v Macau.

Znan je kot zagovornik reforme Severne Koreje, pred časom pa je za nek japonski časnik dejal, da nasprotuje prenosu oblasti po načelu dinastij.

Kim Džong Nam se je rodil kot zunajzakonski sin dolgoletnega severnokorejskega vodirelja Kim Džong Ila in južnokorejske igralke Sung Hae Rim.

Sprva je bil ravno on najverjetnejši naslednik očeta, a je izgubil podporo, ko so ga pridržali na Japonskem, ker je želel vstopiti v državo s ponarejenim potnim listom skupaj z dvema ženskama in otrokom. Dejal je, da so želeli obiskati Disneyland.