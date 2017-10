Polet, ki ga ne pozabiš: RAF-ova lovca zaradi grožnje z bombo na tla pospremila Ryanairovo letalo

Dva RAF-ova lovca sta na londonsko letališče Stansted zaradi grožnje z bombo pospremila Ryanairovo letalo, ki je bilo na poti iz Litve. Potnike so nato evakuirali in jih pospremili na avtobus.

Preiskava poteka, na kraju so tudi psi, ki bodo natančno preiskali prostore s prtljago.

Eden od potnikov, Jonathan Zulberg, je povedal, da so iz Litve odleteli s 40-minutno zamudo. "Ko smo se vkrcali, smo opazili policiste in gasilce, a nihče nam ni povedal, kaj se dogaja. Nato smo odleteli."

Stevardesa jim je kasneje povedala, da so v Litvi prejeli grožnjo z bombo, a to naj bi se zgodilo šele, ko je letalo že prispelo v britanski zračni prostor.

"Najprej je pilot omenjal preusmeritev letala. Šele pet do deset minut po pristanku je začel govoriti o grožnji z bombo. Ko sem to zaslišal, sem se začudil, da je letalo v Litvi sploh dobilo dovoljenje za vzlet."

Okrog 10.30 je eden od potnikov na družbenem omrežju Twitter že zapisal: "Kot kaže je grožnja mimo. Smo že na terminalu, ampak bomo verjetno morali čakati na prtljago kakšno stoletje."

Reaktivne lovce so poslali v zrak iz Coningsbyja v Lincolnshiru, da bi prestregli letalo, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo.

Predstavnik Ryanaira je povedal: "Let iz Kaunasa na londonski Luton je bil preusmerjen na Stansted, ker so litvanske oblasti prejele varnostno opozorilo."

Letališka steza je bila nato nekaj časa zaprta iz varnostnih razlogov, a so jo kmalu odprli. Na kraju so še vedno policisti, preiskava se nadaljuje.

Zaposleni na letališče Stansted so potrdili, da so bili ostali leti premaknjeni za kakšnih 10 minut. "Letališče sedaj obratuje povsem običajno."

RAF je sporočil, da sta Tajfuna poletela zjutraj, da bi prestregla potniško letalo in jo varno pospremila na letališče Stansted. "Zaradi varnostnih razlogov sta odletela z nadzvočno hitrostjo, zato se za nevšečnosti, predvsem hrupa, okoliškim prebivalcem opravičujemo."

Stansted je sicer zgrajen za primere ugrabitev letal oziroma večjih varnostnih tveganj. V podobnih primerih, kot je bil današnji, letala pospremijo na severozahodni del letališke stavbe.

Februarja letos je RAF-ov Tajfun do pristanka zaradi anonimne grožnje do pristanka že spremljal pakistansko potniško letalo. Na srečo so takšni primeri redki.

A piloti lovcev Tajfun čakajo v pripravljenosti 24 ur na dan. Vzletijo lahko v nekaj minutah in letijo z nadzvočno hitrostjo, da bi letalo v težavah dosegli kar najhitreje.

Leta 2015 so posadke QRA (t. i. posadke v pripravljenosti) v Veliki Britaniji vzletele dvanajstkrat, od tega so osemkrat na tla pospremile ruska letala, ki so brez dovoljenja priletela v britanski zračni prostor.