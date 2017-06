Poletna sezona pomeni tudi dražje trajektne prevoze na Hrvaškem

Na Hrvaškem so zvišali cene trajektnih prevozov. (Foto: Thinkstock)

Največji hrvaški ladijski prevoznik Jadrolinija je sezonsko zvišal cene svojih storitev in hkrati okrepil trajektne in katamaranske povezave s številnimi hrvaškimi otoki. Poletnih cen ladijskega prevoza niso spremenili od leta 2010, razlika je le, da se je kuna nekoliko okrepila v primerjavi z evrom.

Med poletno sezono je treba Jadroliniji za prevozniške storitve plačati 20 odstotkov več kot v drugih mesecih.

Štiričlanska družina z dvema otrokoma do 12 let bo tako morala za prevoz osebnega avtomobila za trajekt iz Brestove do Porozine na otoku Cresu kot tudi iz Valbiske na otoku Krku do Meraga na otoku Cresu plačati 169 kun (23 evrov), je razvidno iz spletnega cenika Jadrolinije.

Za trajekt iz Valbiske do Loparja na Rabu pa bo štiričlanska družina v osebnem avtomobilu odštela 337 kun (45,75 evra).

Iz Zadra do otoka Silba stane trajekt 273 kun (37 evrov).

Najvišje cene so za trajekte iz Splita na otoke Vis, Korčula in Lastovo. Do Visa stane trajektni prevoz za štiričlansko družino v osebnem avtomobilu 532 kun (72,20 evra), do Vele Luke na Korčuli in Lastova pa 734 kun (99,60 evra).

Uvedli so tudi nove katamaranske linije iz Pulja na otoke Unije, Susak, Mali Lošinj, Ilovik, Silba ter Zadar. Od 9. junija bo katamaran povezoval Dubrovnik, Korčulo, Hvar, Bol na Braču in Split, so napovedali.

Jadrolinija ima 50 ladij, polovico letnega prometa pa opravi v poletnih mesecih. Kot so izpostavili, so lani prepeljali rekordnih 11,3 milijona potnikov in 2,6 milijona vozil.

Letos bodo višje sezonske cene veljale do 1. oktobra.