Požar, hudo opečena 17-letnica in 47 aretiranih - oblasti dokočno podrle naselje protestnikov proti naftovodu

Na ducate pripadnikov oboroženih sil je v četrtek dokončno izpraznilo zasilno naselje protestnikov, ki nasprotujejo gradnji naftovoda v Severni Dakoti. Protestniki so po poročanju Reutersa naselje več mesecev uporabljali za svojo bazo. Maxine Herr, lokalna predstavnica za stike z javnostjo, je potrdila, da je policija aretirala 47 ljudi, številni protestniki so že pred dnevi prostovoljno zapustili naselje.

V operaciji je sodelovalo okrog 200 predstavnikov policije in nacionalne garde večih ameriških zveznih držav. Herrova je dejala, da je zaprtje kampa potekalo dokaj mirno in da večjih težav ni bilo, le eden od protestnikov je splezal na vrh zgradbe, od koder so ga spravljali dol več kot dve uri. Policija in vojska sta sicer lovila ljudi, delavci pa so medtem z buldožerji odstranili naselje.

Pripadniki posebnih enot so med zaprtjem kampa aretirali več deset ljudi. (Foto: AP)

"Težko je biti tu, a moramo vztrajati. Oni se motijo in mi imamo prav," je dejal Raymond Kingfisher, 59-letni protestnik. Ostali, ki so v kampu vztrajali kljub pozivu, naj ga izpraznijo in zapustijo, so vsi po vrsti zagotavljali, da se ne bojijo predstavnikov oblasti, ki so sicer na območje vdrli kar nekajkrat. Vsega skupaj so v enem letu aretirali več kot 700 ljudi.

"Že od vsega začetka so nam pred očmi mahali z orožjem, da bi se jih začeli bati," je dejal Jeremiah Barnes, ki je v kampu preživel zadnjih pet mesecev.

Nasprotniki naftovoda so preko družbenih omrežij napeli vse svoje moči in k protestu proti gradnji pozivali številne slavne zvezdnike, vojne veterane in politike.

V sredo so v naselju zagoreli šotori, 17-letnica z resnimi opeklinami

CNN poroča, da je v sredo v kampu zagorelo, 17-letnico so zaradi hudih opeklin rok in obraza odpeljali v bolnišnico, njen 10-letni brat je dobil lažje opekline. Nekateri staroselci so se zagovarjali, da so šotori pomrznili in so jih z ognjem želeli odtajati, drugi so požar opravičevali s starodavno tradicijo. Oblasti požar še preiskujejo.

Bager ruši eno od zasilnih bivališč, v katerih so bivali protestniki. (Foto: AP)

Obama zadržal gradnjo, Trump okoljske študije prekinil in dal dovoljenje za nadaljevanje

Vojska oziroma vojaški inženirski korpus, ki je zadolžen za izdajo dovoljenja in varnost, je sporočil, da so morali tabor protestnikov izprazniti zaradi nevarnosti spomladanskih poplav. Te poplave bi lahko potegnile za seboj v reke celotno naselje z vsemi odpadki.

Proti 3,8 milijarde dolarjev vrednemu naftovodu, ki bo popeljal nafto iz Severne ter Južne Dakote preko Iowe do Illinoisa, so Indijanci in drugi Američani protestirali več kot leto dni. Prejšnji predsednik Barack Obama je nadaljevanje gradnje zadržal z utemeljitvijo, da so potrebne dodatne okoljske študije. Donald Trump pa je študije prekinil in dovolil gradnjo naprej.