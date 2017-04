Policija napad na nogometaše Borussie obravnava kot poskus umora

Nogometni svet je pretresen po napadu na ekipo Borussie Dortmund. Kmalu potem, ko je njihov avtobus zapeljal iz hotela in zavil proti domačemu stadionu, kjer bi morali nogometaši odigrati četrfinalno tekmo lige prvakov z Monacom, so odjeknile tri eksplozije.





Poleg nogometaša Marca Bartre je bil poškodovan tudi policist, ki je spremljal avtobus. (Foto: AP)

Najhuje sta jo skupila nogometaš Marc Bartra, ki je moral zaradi zloma zapestja na operacijo, in policist, ki je vozilo spremljal na motorju. "Celotno moštvo je pretreseno, takšnih prizorov si ne moreš izbiti iz glave," je povedal direktor Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke.



Prva misel je bila teroristični napad, a je policija že sinoči sporočila, da nič ne kaže na to. Prepričani pa so, da se nogometaši niso slučajno znašli ob napačnem času na napačnem mestu, ampak so bili prav oni tarča napada. Zakaj in kdo stoji za tem, še ni znano. Prav tako ni znano, kako je storilec aktiviral eksplozivne naprave, ki naj bi bile skrite pod živo mejo v cesti. Mogoče je, da je bil v bližini in čakal, da avtobus pripelje mimo.





Eksplozivne naprave so bile skrite v živi meji ob cesti. (Foto: AP)

Preiskava sicer po navedbah policije poteka v vse smeri, tožilka Sandra Lücke pa je potrdila, da zadevo obravnavajo kot poskus umora. Na kraju napada so našli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost, a njegovo verodostojnost še preverjajo. Zato tudi niso razkrili podrobnosti o vsebini. Iščejo pa tudi avto s tujimi registrskimi oznakami, poroča Bild.

Tekmo so odpovedali, ob še bolj poostreni varnosti kot sicer jo bodo odigrali nocoj ob 18.45

.