Policija objavila nove fotografije napadalca v Manchestru

Nove fotografije napadalca. (Foto: AP)

Preiskovalci so doslej ugotovili, da je Salman Abedi Veliko Britanijo zapustil 15. aprila in se vrnil 18. maja. Po vrnitvi je nakupil sestavne dele za izdelavo bombe, ki jo je uporabil v napadu. Z rekonstrukcijo njegovega gibanja sedaj poskušajo tudi ugotoviti, ali je Abedi še pred odhodom iz Velike Britanije posedoval dele za sestavo bombe. Policija se je pri tem za pomoč obrnila tudi na javnost.

Policija že od torka išče kovček, ki naj ga napadalec po navedbah policije ne bi uporabil v napadu. (Foto: AP)

Policija je kasneje še sporočila, da so v mestu odkrili sumljiv avtomobil in začasno zaprli območje. Prebivalci na območju so tudi morali zapustiti svoja domovanja. Bel nissan micra bi lahko bila pomemben za preiskavo, je na Twitterju objavila policija.

(Foto: AP)

22-letni Salman Abedi je v ponedeljek prejšnji teden v terorističnem napadu na koncertu v Manchestru ubil 22 ljudi, več deset jih je bilo ranjenih.