Policija se boji, da se bo končno število mrtvih potrojilo: 'Nekaterih žrtev najverjetneje ne bo moč identificirati'

Požar v Londonu (Foto: AP)

Britanska policija je po prekinjeni akciji iskanja morebitnih preživelih v požaru stolpnice sporočila, da najverjetneje vseh žrtev ne bodo mogli identificirati. Pristojne službe sicer že tretji dan iz poslopja odnašajo zgorela trupla, pričakovati je, da bodo kmalu sporočili novo potrjeno število mrtvih.

Policijski poveljnik Stuart Cundy je dejal: “Obstaja velika verjetnost, da ne bomo mogli identificirati vseh žrtev požara.” Na vprašanje, kakšno je predvideno končno število umrlih, je odgovoril le, da upa, da se trenutno uradno potrjeno število 17 žrtev ne bo potrojilo.

Mestni svet, ki je večinski lastnik stavbe, je za BBC zagotovil, da ostale njihove stavbe na območju nimajo sporne zunanje obloge, sestavljene iz materialov, ki niso protipožarni. Svetniki se sicer strinjajo, da bi morali nemudoma pregledati vse stavbe na območju in v primeru, da odkrijejo potencialne nevarnosti, tudi nemudoma ukrepati.

Za takojšen pregled požarne varnosti v stanovanjskih blokih po Londonu se je sicer nemudoma zavzel tudi londonski župan Sadiq Khan. Po poročanju tamkajšnjih medijev, so nujni varnostni pregledi tisočerih stanovanj že v teku.

Theresa May, britanska premierka, pravi, da si žrtve požara zaslužijo odgovore. (Foto: AP)

Pogorišče je sicer včeraj obiskala tudi britanska premierka Theresa May. Sestala se je z gasilci ter nekaterimi preživelimi stanovalci. Po srečanju je dejala, da si žrtve požara zaslužijo odgovore in da bo storila vse, da se takšne tragedije v prihodnosti preprečijo.

Pred leti predlagali rušenje

Stavba, zgrajena leta 1974, je sicer v lasti Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO). Zadnji dve leti so jo prenavljali in za to porabili okoli 11 milijonov evrov. Med drugim so se lotili obnove fasade in ogrevalnega sistema. Nekaj prič sicer po poročanju BBC pravi, da je prenova še trajala, da je bila zaradi tega slabša požarna varnost, prav tako pa naj bi bil otežen dostop intervencijskih vozil.

Skupina aktivistov Grenfell Action Group je že lani v izčrpnih spletnih zapisih opozarjala na požarno (ne)varnost stolpnice, še posebej v času obnove. Pred leti so celo predlagali rušenje "nevarne stavbe". Hitro po tem, ko se je razširila novica o požaru, so Twitter preplavili zapisi o tem, da "so vsi vedeli, da obstaja nevarnost", in da je tragedija posledica dejstva, da je upravljavec ignoriral osnovne varnostne zahteve.