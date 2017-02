Policija ugotavlja motiv 35-letnega Nemca, ki je v zapeljal med pešče. 73-letnik je zaradi poškodb umrl

Policija je voznika ustavila tako, da je nanj streljala. 35-letnik je v bolnišnici. (Foto: AP)

Nemška policija še ugotavlja, kaj je 35-letnika napeljalo k temu, da je v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce. Pri tem je tri osebe ranil, od teh je eden utrpel tako hude poškodbe, da je kasneje v bolnišnici umrl.

Zaenkrat nič ne kaže, da bi imelo dejanje teroristično ozadje, so pojasnili na policiji. Glede identitete moškega pa so povedali le, da gre za Nemca.

V množico je avtomobil zapeljal na trgu Bismarckplatz ob vstopu na območje za pešce. Umrli moški je bil Nemec, lažje poškodbe pa sta utrpela 32-letni Avstrijec in 29-letna ženska iz Bosne in Hercegovine. Smrtonosno vožnjo je zaustavil steber, moški, oborožen z nožem, pa je nato skušal pobegniti peš, preden so ga zaustavili policisti.

Po navedbah nemškega Bilda naj bi imel napadalec duševne težave, vendar oblasti tega niso potrdile.

Nemčijo je decembra lani pretresel napad na božičnem sejmu v Berlinu, ko je Tunizijec s tovornjakom ubil 12 ljudi in zbežal. Nekaj dni kasneje so ga ubili policisti v Italiji. Najbolj smrtonosen tovrstni napad pa se je zgodil julija lani v francoski Nici, kjer je tunizijski privrženec Islamske države s tovornjakom zapeljal v množico in ubil 86 ljudi.