FOTO: Policija v Istanbulu s solzivcem nad protestnike, ki so poskušali praznik dela obeležiti s shodom na trgu Taksim

Policija je proti skupini približno 200 protestnikov s solzivcem posredovala v okrožju Gayrettepe, da bi jim preprečila pot na trg Taksim, na katerem so mestne oblasti prepovedale zborovanja. Območje so zaprli z barikadami. Najmanj eno osebo so priprli.

Protestniki, ki so jih sestavljali predstavniki različnih levičarskih skupin, so pri tem razvili transparente proti vladi in predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, ki bo v skladu z izidom nedavnega referenduma dobil še širše pristojnosti. "Dolgo naj živi prvi maj, ne diktatorju," je med drugim pisalo na transparentih.

Več tisoč ljudi se medtem udeležuje zborovanja na za to uradno določenem območju, v okrožju Bakirkoy v bližini mednarodnega letališča.