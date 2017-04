Nove podrobnosti sedem let po nesreči: letalo razpadalo že v zraku

Poljaki se spominjajo nekdanjega predsednika, ki je umrl pred sedmimi leti v letalski nesreči pri ruskem Smolensku. (Foto: AP)

Danes mineva sedem let od strmoglavljenja letala tupoljev tu-154, v katerem je 10. aprila 2010 v bližini Smolenska umrl Kaczynski ter 95 drugih visokih predstavnikov poljske politike in vojske. Bili so na poti na slovesnost ob obletnici pokola poljskih častnikov in intelektualcev v Katinskem gozdu med drugo svetovno vojno.

Natanko sedem let po strmoglavljenju letala s poljskim predsednikom Lechom Kaczynskim in drugimi visokimi predstavniki pri ruskem Smolensku so na dan prišle nove podrobnosti o nesreči. Vodja poljskih preiskovalcev Waclaw Berczynski je dejal, da nove analize kažejo, da je letalo "začelo razpadati in izgubljati dele že v zraku".

"Deli so padali na tla daleč od drevesa, ki naj bi imelo vlogo pri strmoglavljenju letala," je dodal. Do novih ugotovitev so prišli na podlagi analiz pogovorov med piloti letala in rusko kontrolo poletov.

Prejšnje preiskave so sicer pokazale, da je bilo strmoglavljenje deloma posledica tega, da je letalo s krilom zadelo drevo blizu pristajalne steze, poljski in ruski preiskovalci so krivdo pripisali človeškim napakam in slabim vremenskim razmeram. Poljska vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS) brata dvojčka Lecha Kaczynskega, Jaroslawa Kaczynskega, je po zmagi na volitvah leta 2015 začela novo preiskavo.

Poljaki se spominjajo nekdanjega predsednika, ki je umrl pred sedmimi leti v letalski nesreči pri ruskem Smolensku. (Foto: AP)

Poljski tožilci so že v začetku aprila sporočili, da so dele letala poslali na laboratorijsko preiskavo, da bi preverili, ali obstajajo sledi eksploziva. Na podlagi novih analiz dokazov so napovedali tudi vložitev obtožnice proti ruskima kontrolorjema poletov zaradi "namernega" strmoglavljenja letala. Kremelj je te obtožbe zanikal.



Poljsko tožilstvo je sicer proti ruskima kontrolorjema obtožnici vložilo že leta 2015. Enega so obtožili "neposredne odgovornosti ogrožanja zračnega prometa", drugega pa "nenamerne povzročitve nesreče v zračnem prometu". Poljske oblasti tudi izkopavajo posmrtne ostanke žrtev, da bi ugotovili vzrok smrti.



Varšava je tudi že večkrat zahtevala od Moskve, da ji vrnejo ostanke letala, a Rusija vztraja, da jih bo dobila, ko bo Moskva končala svojo preiskavo.