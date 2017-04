VIDEO: Poplave, ki so posledica divjanja ciklona Debbie, terjale dve življenji, oblasti se bojijo, da bo žrtev še več

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

V Avstraliji so poplave, ki so posledica divjanja ciklona Debbie, terjale najmanj dve življenji, oblasti pa se bojijo, da bi bilo lahko smrtnih žrtev v poplavah v zveznih državah Novi Južni Wales in Queensland še več. Truplo ženske, ki je ponoči izginila s podeželskega posestva južno od Queenslanda, je našel član njene družine. Druga ženska je umrla, ko je njeno vozilo odnesla narasla voda. Obe nesreči sta se zgodili v Novem Južnem Walesu.

Obe smrtni žrtvi so našli v zvezni državi Novi Južni Wales. (Foto: APTN Video)

Voda ponekod globoka celo tri metre, gladina še narašča

V njeni severni sosedi, zvezni državi Queensland, je v torek kopno dosegel silovit ciklon Debbie, ki je s sabo prinesel močan veter in obilno deževje. Medtem ko se je oslabljen ciklon znova umaknil nad morje, se na prizadetem območju sedaj borijo s poplavami.

Eno najhuje prizadetih mest je Lismore, kjer naj bi bila ponekod voda globoka celo do tri metre. V več mestih pa gladina vode še naprej narašča.

Gladina poplavljene vode je ponekod visoka kar tri metre. (Foto: APTN Video)

Zaradi nedostopnosti terena ne morejo pomagati vsem

S severa Novega Južnega Wales in juga Queenslanda so evakuirali več deset tisoč ljudi. Reševalne službe se medtem ne morejo odzvati na klice na pomoč nekaterih ljudi, saj bi bil poskus dostopa prenevaren, po poročanju BBC še opozarjajo pristojne oblasti v Avstraliji.