Velik poraz za Trumpa: obamacare ostaja

Republikanci v predstavniškem domu ameriškega kongresa so umaknili glasovanje o predlogu zakonodaje, ki bi ukinila zdravstveno reformo Baracka Obame in uvedla novo. To je velik poraz za Trumpa, saj je bila ukinitev in nadomestitev programa, znanega kot obamacare, ena njegovih glavnih predvolilnih obljub. "Bili smo blizu, odprti smo za sodelovanje z demokrati za boljši zakon," je po umiku predloga dejal Trump.