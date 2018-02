Poročilo: Severna Koreja z nezakonitim izvozom zaobšla sankcije

Severna Koreja je zaobšla sankcije ZN in nezakonito izvažala premog, orožje in druge z resolucijo prepovedane izdelke. (Foto: AP)

Severna Koreja je med drugim na Kitajsko, v Malezijo, Južno Korejo, Rusijo in Vietnam izvažala premog.

Strokovnjaki Združenih narodov so našli tudi dokaze o vojaškem sodelovanju s Sirijo, s katero država sodeluje pri razvoju raketnega in kemičnega orožja, ter Mjanmarom, piše v poročilu ZN, ki so ga objavili v petek.

"Severna Koreja je nadaljevala z izvozom skoraj vseh v resolucijah prepovedanih izdelkov in med lanskim januarjem in septembrom zaslužila skoraj 200 milijonov ameriških dolarjev (160 milijonov evrov)," navaja poročilo.

Varnostni svet ZN je lani sprejel vrsto resolucij o zaostritvi sankcij proti Severni Koreji zaradi njenega raketnega in jedrskega programa.