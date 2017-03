Poročilo ZN: Sirska vojska v Alepu uporabila klorove bombe

Poročilo ZN kaže, da je bilo v Alepu uporabljeno kemično orožje. (Foto: AP)

Sirski vojaki so lani civiliste v Alepu napadli s klorovimi bombami, odkriva poročilo Združenih narodov. Ravno v torek pa sta Rusija in Kitajska v Varnostnem svetu ZN vložili veto na predlog resolucije o uvedbi sankcij proti Siriji zaradi uporabe kemičnega orožja.

Sirska vojska je napade izvedla lani septembra in decembra, ko se je sirski režim s podporo Rusije boril proti upornikom za prevlado nad Alepom.

V poročilu navajajo izjave očividcev, poročila zdravnikov in videoposnetke, ki pričajo o več sto civilistih, ki so bile žrtve kemičnega napada.

Preiskovalci Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) so v poročilu zapisali, da so vse bombe na mesto spustila letala, zato sklepajo, da so napade izvedle sirske letalske sile.

V poročilu še piše, da sta 6. septembra lani zaradi kemičnega napada umrla moški in 13-letna deklica, veliko drugih pa je trpelo zaradi pomanjkanja kisika in težav z dihanjem.

Preiskovalci so priznali, da so med spopadi za Alep obe strani zakrivili vojne zločine. Sirski režim in ruska vojska sta z letalskimi napadi ciljala civiliste, uporniki pa so obstreljevali prebivalce v predelih mesta, ki so bili že pod nadzorom režima.

Rusija in Kitajska sta v torek vložili veto na predlog resolucije ZN o uvedbi sankcij proti Siriji zaradi uporabe kemičnega orožja. Ruski veleposlanik pri ZN Vladimir Safronkov je dejal, da so bile dosedanje preiskave uporabe kemičnega orožja pristranske in da je uvajanje sankcij proti Siriji v času mirovnih pogajanj v Ženevi neprimerno.

ZN so že lani objavili poročilo, da so sirske letalske sile v letih 2014 in 2015 na vasi, ki so bile pod nadzorom upornikov, odvrgle klorove bombe. Sirski režim je večkrat zanikal uporabo kemičnega orožja v vojni, ki je do zdaj terjala že približno 310.000 življenj.