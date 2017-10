Portoriko kliče na pomoč, Trump pa bije bitke na družbenih omrežjih in podeljuje pokale

Trump je bil spet oster na družbenem omrežju Twitter. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je na spletnem družbenem omrežju Twitter Carmen Yulin Cruz, županji mesta San Juan na razdejanem Portoriku, namenil kar nekaj ostrih komentarjev. Cruzova je jasno dala vedeti, da Portoriko po uničujočem hurikanu Maria potrebuje več pomoči. Nekateri deli otoka so namreč še vedno brez tekoče vode in elektrike. Trump se je ob pozivih na pomoč odzval tako kot ponavadi; z ostrimi proti komentarji in zanikanjem kritik.

Na Twitterju je zapisal, da Portoričani želijo, da drugi vse naredijo zanje in da so reševanje v celoti prepustili zveznim silam in vojski. Zaradi slabih vodstvenih sposobnosti k pomoči ne uspejo pritegniti domačih delavcev: "Želijo, da zanje vse postorijo drugi, poleg tega pa je zagotovil, da je na otoku 10.000 delavcev, ki opravljalo fantastično delo." Županjo San Juana je še obtožil, da je bila le nekaj dni prej vsa vljudna, sedaj pa so ji demokrati naročili, da mora biti nesramna. Takšno obračunavanje za Trumpa ni nekaj novega.

Cruzova je na petkovi novinarski konferenci poudarila, da je skupni cilj vseh reševanje življenj in da ne razume, kako ZDA logistično ne morejo pokriti tako majhnega otoka, poroča Huffington Post. Spoštljivo je izrazila nestrinjanje s predsednikom Trumpom.

Trump pa zagotavlja, da imajo vse pod kontrolo. Slate Magazine piše, da je to dejal na slovesnosti, kjer je čestital ameriškim golfistom za osvojeni pokal in njihovo nagrado posvetil vsem prizadetim zaradi orkana Maria. Govor je nadaljeval s pohvalo ameriških športnikov za njihovo odlično igranje in osvojeni pokal. Neznanec iz množice pa je ob tem glasno izrazil svoje nestrinjanje in zavpil: "Briga vas za Portoriko"!