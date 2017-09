Portoriko: Ni vode, brez elektrike morda še več mesecev 

Portoriko se sooča z vse večjo krizo. (Foto: AP)

Portoriko se sooča z vse večjo krizo, potem ko ga je pred dnevi opustošil še orkan Maria, ki je zdaj na poti na odprto morje.

Vode ni, telefonske linije so prekinjene. Otok je še vedno brez elektrike, pristojni pa pravijo, da bo morda minilo več mesecev, da bodo vsem prebivalcem zagotovili dobrino, brez katere si ne predstavljamo življenja.

Še vedno obstaja velika grožnja, da se načeti jez Guajataca popolnoma poruši.

Vsaj glavno pristanišče v San Juanu so znova odprli, da po morski poti prihaja hrana, voda in generatorji. Mestom, kjer so ostali brez povezave s svetom, bodo dostavili satelitske telefone.

Na otoku skorajda ni stavbe, ki bi po divjanju orkana ostala cela. Zaradi podrtih dreves so še vedno otežene cestne povezave, določena naselja so še vedno pod vodo.

Nacionalna meteorološka služba opozarja, da nevarnost glede jeza Guajataca še ni preklicana. Poplave bi bile lahko katastrofalne. Z območja bi se moralo umakniti 70.000 ljudi, nekoliko so zdaj, ko je vsaj nekaj vode odteklo, zožili območje evakuacije.

Bahamom se bo Maria izognila

Orkan Maria, ki ohranja tretjo kategorijo z vetrovi okoli 185 kilometrov na uro, je po najnovejših podatkih okoli 1030 kilometrov jugov vzhodno od Severne Karoline. Po napovedih bo Maria prizanesla Bahamom in se odpravila na odprto morje. V regiji je orkan terjal 33 življenj.