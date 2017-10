Portugalska vlada po plazom kritik zaradi požarov, ki so zahtevali 100 življenj

Portugalska notranja ministrica Constanca Urbano de Sousa je ponudila svoj odstop, potem ko so se nanjo in na vlado usule kritike, ker je v zadnjih štirih mesecih v požarih umrlo že več kot 100 ljudi.

"Po letošnjem poletju ne bo nič več tako, kot je bilo," je povedal premier Antonio Costa, ki je Souso na začetku še poskušal prepričati, naj ostane na položaju. Costa je priznal, da je država pri odzivanju na naravno katastrofo naredila vrsto napak. "Če želite, da se opravičim, potem se bom opravičil," je dodal premier.

Notranjo ministrico bo po poročanju Guardiana zamenjal Eduardo Cabrita, ki je zasedal položaj namestnika premierja.

V nedeljo se je na severu in v notranjosti Portugalske razplamtela serija gozdnih požarov, v katerih je umrlo najmanj 42 ljudi, še vsaj 71 je bilo ranjenih. Požari so po državi pustošili že junija letos, takrat so zahtevali 64 smrtnih žrtev in več kot 250 ranjenih.

Vsega skupaj je zgorelo več kot 690.000 hektarjev gozda.

V požarih je zgorelo ogromno lastnine, gozda, umrlo pa je 100 ljudi. (Foto: AP)

Požari so povzročili pravi ruralni eksodus, je dejal profesor Rui Amaro Alves, strokovnjak za upravljanje s površinami. "V manjših vaseh so ostali le starejši prebivalci," je opozoril. Položaj je letos poslabšala še huda in dolgotrajna suša.

Območje, poraščeno predvsem z borom in evkaliptusom, je katastrofa izjemno prizadela, saj je tam cvetela papirniška industrija.

42-letni biolog Carlos Fonseca je povedal, da so na srečo zraven evkaliptusa sadili tudi jagode, ki so se izkazale kot bolj odporne proti plamenom, kar bi morali upoštevati tudi v prihodnje.

Portugalska vlada je bila že junija deležna glasnih kritik zaradi slabe in neučinkovite strategije pri soočanju z gozdnimi požari.

V torek zvečer so se na demonstracijah v prestolnici Lizbona zbrali številni nezadovoljni prebivalci in kričali: Sramota! Odstopite!

"100 ljudi je mrtvih in nihče ne prevzame odgovornosti ... potrebujemo odgovore!" je na nacionalni televiziji dejal eden od demonstrantov.

V ponedeljek je vlada obljubila, da bo z reformami v upravljanju z gozdovi in v gasilstvu preprečila nove tragedije. A dan pozneje je konzervativni predsednik Marcelo Rebelo de Sousa dejal, da bi vlada morala prevzeti odgovornost za posledice v tej tragediji.

Portugalska je v torek razglasila tridnevno nacionalno žalovanje za žrtvami požarov.