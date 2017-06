FOTO: Obsežen gozdni požar na Portugalskem terjal že 25 žrtev, večina umrla ujetih v avtomobilih

Obsežen požar je zajel gozd severovzhodno od portugalskega glavnega mesta Lizbone. V požaru je umrlo 25 ljudi, še 20 je poškodovanih, vključno s šestimi gasilci, ki so pomagali pri gašenju, poroča The Guardian.

V intervenciji je doslej posredovalo več sto gasilcev s približno 160 gasilskimi vozili in cisternami. Požar je izbruhnil v soboto popoldne v občini Pedrógão Grande, nato pa se izjemno hitro razširil.

"Zdi se, da je to največja tragedija, kar smo jih v zadnjih letih videli v zvezi z gozdnimi požari," je dejal vidno pretreseni portugalski preimer Antonio Costa. Po njegovih besedah pa bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo. "Prednostna naloga je zdaj rešiti tiste, ki bi jih ogenj še lahko ogrožal."

Portugalsko je v preteklih dneh zajel hud vročinski val, temeperature pa so se v večih regijah dvignile nad 40 stopinj Celzija. Vzrok požara bi lahko bile tudi tako imenovane 'suhe' nevihte.

Ponoči je po celotni državi izbruhnilo še več manjših požarov, na terenu je trenutno več kot 1.700 gasilcev.

Večina ljudi je umrla v avtomobilih, medtem ko so skušali ubežati ognju. Kot je dejal državni seretar na ministrstvu za notranje zadeve Jorge Gomes, se je 22 ljudi z vozili znašlo ujetih med plameni, ki so obkrožali cesto med Figueiró dos Vinhos in Castanheiro de Pero, še trije so umrli zaradi vdihavanja dima, 20 ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi tudi šest gasilcev, od tega dva huje. O škodi zaenkrat še ne morejo govoriti.

Požar se širi, na pomoč tudi Španci

Kot je še pojasnil Gomes, se požar hitro žiri, trenutno pa gori na štirih večjih žariščih. Ker bi se ogenj lahko razširil tudi na neketere sosedne vasi, so tamkajšnje prebivalce že evakuirali. Ducatom prebivalcev, ki so bili primorani zapustiti svoje domove, so zatočošče ponudili v sosednji občini Ansião.

Na pomoč pri gašenju so sosedom danes zjutraj priskočili tudi Španci z dvema vodnima bombnikoma za gašenje iz zraka.

Prizadeto regijo je obiskal tudi predsednik Marcelo Rebelo, ki je družinam žrtev izrekel sožalje.

Hudi požari že lani

Portugalsko je vrsta požarov prizadela že lani, uničenih je bilo več kot 100.000 hektarjev. Avgusta 2016 se je več požarov razplamtelo tudi na otoku Madeira, umrli so trije ljudje, ogenj pa je popolnoma uničil okoli 40 domov in 5.400 hektarjev zemljišč.