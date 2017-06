Posel cveti: ZDA bodo Katarju prodale za 10 milijard evrov orožja

ZDA so v sredo s Katarjem podpisale dogovor o prodaji orožja v vrednosti 12 milijard dolarjev (dobrih 10 milijard evrov). Zalivski državi, kjer je tudi največja ameriška vojaška baza na Bližnjem vzhodu, bodo med drugim dostavili več vojaških letal. Prodajo je sicer potrdil State Department že novembra lani

Iz Washingtona so prihajali mešani signali glede odnosa do Katarja, s katerim je prekinilo diplomatske odnose več Zalivskih držav. Prejšnji teden je ameriški predsednik Donald Trump sprva podprl potezo Savdske Arabije in njenih zaveznic, Pentagon in State Department pa se od takrat trudita, da bi Katarju zagotovila podporo ZDA.

Ameriški obrambni minister Jim Mattis je v sredo v Washingtonu sprejel svojega katarskega kolega Kalida Al Atijo, s katerim sta podpisala dogovor o nakupu več bojnih vojaških letal tipa F-15.

Dogovor o prodaji orožja so sicer sklenili že v času administracije Baracka Obama, State Department pa ga je potrdil novembra lani.

Mattis niti Pentagon nista sporočila, kaj vse je vključeno v orožarski dogovor ali koliko letal bo Katar dobil za 12 milijard dolarjev. Po poročanju Bloomberga bi lahko dogovor vključeval do 36 bojnih letal.

ZDA je s Katarjem sklenila pogodbo v višini 12 milijard dolarjev. (Foto: AP)

Iz katarskega obrambnega ministrstva so sporočili, da bo lahko Katar s tem dogovorom poskrbel za svojo lastno varnost in zmanjšal breme ameriške vojske v boju proti terorizmu.

Pentagon je sicer odposlal tudi dve vojaški bojni ladji, ki se bosta udeležili skupnih vojaških vaj s katarskimi marinci. Ti sta prispeli do Katarja v sredo.

Mattis in Atijah sta se pogovarjala še o kampanji proti džihadistom Islamske države (IS), ki jo vodijo ZDA, ter "kako pomembno je zmanjšati napetosti, tako da se lahko vsi partnerji na območju Zaliva osredotočijo na naslednje korake v oblikovanju skupnih ciljev".

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je prejšnji teden namreč dejal, da spor med Zalivskimi državami ovira ameriško kampanjo proti IS, in pozval Savdsko Arabijo in njene zaveznice, naj omilijo svoje "blokade".

Vendar je savdski zunanji minister Adel al Džubeir v torek po srečanju s Tillersonom dejal, da "ni blokade Katarja". Vztrajal je, da ima kraljevina pravico, da zapre zračni prostor in meje s Katarjem.

Savdska Arabija in zaveznice zahtevajo, da Katar prekine podpiranje različnih "terorističnih" skupin, med drugim Muslimanske bratovščine. Zaradi domnevnega podpiranja terorizma so s Katarjem prekinile diplomatske vezi in zaprle meje.

Na drugi strani pa Katar in njegovi zavezniki pravijo, da ima emirat vso pravico, da vodi samostojno zunanjo politiko, ter obsodili sankcije drugih Zalivskih držav kot "nehumane in neislamske".