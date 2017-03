VIDEO: Poskus napada v Belgiji: moški z veliko hitrostjo hotel zapeljati v ljudi, a ga je policija pravočasno ustavila

Belgijska policija je aretirala moškega, ki je hotel z veliko hitrostjo zapeljati v množico ljudi v nakupovalnem območju v Antwerpnu. Moški severnoafriškega porekla je vozil avtomobil s francoskimi registrskimi oznakami, je sporočil načelnik policije v Antwerpnu Serge Muyters.

Do incidenta je prišlo, ko so belgijski vojaki, ki so v državi nameščeni kot pomoč v boju proti terorizmu, skušali moškega v avtomobilu ustaviti in ga preveriti. A ta se je temu uprl in jim pobegnil ter močno pospešil hitrost avtomobila. Kmalu zatem je uspešno ustavila policijska enota za hitro posredovanje, so še sporočili s tožilstva.

Moški je pri tem že ogrozil več pešcev, ki da so se morali reševati z umikom na stran. Policiji pa ga je uspelo ustaviti, še preden bi zapeljal na "Meir" oz. nakupovalno ulico, rezervirano za pešce v starem centru mesta. Gre za eno glavnih trgovskih območjih v Belgiji.

Kot je pojasnilo belgijsko tožilstvo, so napadalca identificirali kot 39-letnega francoskega državljana Mohameda R. V njegovem vozilu so našli tudi puško in hladno orožje, avtomobil pa pregledujejo tudi strokovnjaki za eksplozivna telesa, je še sporočilo tožilstvo. V avtomobilu so našli posodo s tekočino, ki je za zdaj še neznana.

Po poročanju nemških medijev naj bi bil moški že stari znanec policije zaradi nezakonitega posedovanja orožja.

Župan Antwerpna Bart de Wever se je zahvalil policiji za ukrepanje, s katerim so preprečili morebiten napad. "Ostajamo pozorni. Naše varnostne sile so se izkazale v Antwerpnu. Belgijska vlada bo še naprej pozorno spremljala razmere," je na Twitterju zapisal belgijski premier Charles Michel.

Belgija je še vedno v visokem stanju pripravljenosti zaradi terorističnih napadov. V sredo so obeležili prvo obletnico smrtonosnega terorističnega napada na bruseljskem letališču in podzemni železnici, pri čemer je bilo skupaj ubitih 32 ljudi, več kot 320 pa jih je bilo ranjenih. Državo je avgusta lani pretresel tudi napad moškega z mačeto na dve policistki. Eno je huje poškodoval, preden ga je tretji policist ustrelil.



Do današnjega incidenta v Antwerpnu je prišlo dan po napadu pred britanskim parlamentom, ko je napadalec najprej povozil množico ljudi, nato pa napadel še policista, preden so ga ubili. Napad je poleg napadalca terjal še tri smrtne žrtve, več deset ljudi je bilo poškodovanih.