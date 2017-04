Spregovoril zdravnik s posnetka: 'Vse je poškodovano'

Posnetek, kako potnika nasilno odvlečejo z letala družbe United Airlines, ni sprožil le zgražanja na spletu, ampak je imel tudi zelo konkretne finančne posledice. Delnice so strmoglavile in samo včeraj je družba izgubila 255 milijonov dolarjev (240 milijonov evrov). Takšno je bilo stanje ob koncu borznega poslovanja, vmes je kazalo na še hujšo finančno katastrofo, saj je ob nekajodstotnem padcu na borzi izguba v nekem trenutku celo presegla milijardo dolarjev.



Izvršni direktor Uniteda Oscar Munoz je približno spodobno opravičilo zmogel šele v tretjem poskusu, kar je vso zadevo še dodatno poslabšalo. Pokazal nam je recept, kako s slabim komuniciranjem iz krize narediš katastrofo, je za CNN komentiralo več strokovnjakov za odnose z javnostmi.



Posnetek kaže, kako varnostniki moškega nasilno odvlečejo z letala in ga pri tem tudi poškodujejo. To se je zgodilo, čeprav ni kršil nobenih pravil ali se nedostojno vedel, imel je le to nesrečo, da so ga izbrali kot "prisilnega prostovoljca", ki naj bi svoj sedež odstopil enemu od uslužbencev družbe. Njen izvršni direktor ga je v pismu zaposlenim sicer opisal kot motečega in napadalnega, a sopotniki so to zanikali. Povedali so, da letala ni hotel zapustiti, ker je moral naslednje jutro sprejemati paciente.





Moški, ki so ga tako odvlekli z letala, je 69-letni zdravnik David Dao. (Foto: Twitter/Facebook/24ur.com)

Zdaj je jasno tudi, kdo je moški v središču incidenta, ki je dobil veliko večje razsežnosti, kot so si pri United Airlinesu mislili in želeli. Gre za 69-letnega Davida Daa, zdravnika iz Kentuckyja, ki se trenutno zdravi v bolnišnici v Chicagu. Za lokalno kabelsko televizijo WLKY je na vprašanje, kako hude so poškodbe, odgovoril: "Vse je poškodovano."



Njegova družina pa je prek odvetnika javnosti posredovala pismo, v katerem se zahvaljuje za podporo. Izjave pa bodo dajali šele, ko bo Dao dovolj okreval, da bo lahko zapustil bolnišnico.



Glede na to, da je najel še drugega odvetnika, sicer ameriški mediji domnevajo, da namerava tožiti letalsko družbo.