Posnetek moškega, ki na prizorišču pokola s telesom ščiti svetlolaso dekle, obšel svet

David Becker je 1. oktobra zvečer za Getty Images fotografiral koncert v Las Vegasu. Lahko bi bila noč kot vse druge, a izkazala se je za vse prej kot to. Na festivalu country glasbe Route 91 je 64-letni Stephen Paddock namreč streljal na nič hudega sluteče obiskovalce, jih 58 ubil in več kot 500 ranil. Večer, ki ga Američani ne bodo pozabili.

A nazaj k Beckerju. Ob nastopu zvezde countryja, Jasona Aldeana, so mu organizatorji dovolili napraviti le dve fotografiji. Odpravil se je v prostor, namenjen medijem, in po kakšnih desetih minutah zaslišal pok ter odšel ven, da preveri, kaj se dogaja.

"Varnostnik je dejal, da gre zagotovo za petarde, zato sem odšel nazaj, da uredim fotografije," Becker opisuje grozljivo izkušnjo. "Ko sem pok zaslišal že drugič, mi je nekdo rekel, da so gotovo krivi zvočniki, zato sem nadaljeval z delom. Tretjič je množica začela bežati."

David Becker je nato opazil ljudi, ki so v paniki bežali na vse strani in iskali izhod. Pograbil je kamero in si poiskal mesto, da zabeleži, kaj se dogaja. "Stal sem na mizi in začel fotografirati, misleč sam pri sebi, da se to zagotovo ne dogaja, gotovo so krivi zvočniki." Temno je bilo in Becker opisuje, kako so ljudje jokali, govorili po telefonu in iskali zavetje.

Streljanje je bilo sporadično: "Prenehalo je in se nato spet zaslišalo. Zatišje in zopet streli. Slišal sem ljudi, ki so vpili, naj ugasnejo luči, utihnejo. Ljudje so se bali za svoja življenja. Še vedno nisem točno vedel, kaj se v resnici dogaja."

Spominja se, da je poskušal s fotografom ujeti vse, kar se je premikalo. Ob 10.12 po lokalnem času, nekaj minut zatem, ko so streli potihnili, je Becker fotografiral moškega, ki se je sklanjal nad žensko, da bi jo zaščitil. "Ne vem, ali je bila ranjena, a očitno jo je varoval s svojim telesom."

Štiri minute kasneje je Becker že opazil trupla, ki so ležala vsepovsod, ostanke pijače na tleh, tudi krvavo žensko, za katero ni bil prepričan, ali je mrtva ali živa. "Takrat sem sprevidel, da ljudje umirajo."

Kasneje je šel nazaj v medijski prostor in poklical kolega. "Pogledal sem svoje fotografije in nisem mogel verjeti lastnim očem." Temno je bilo, čez nekaj trenutkov so ga oblasti že evakuirale in pospremile do njegovega avtomobila.

Nekaj ur kasneje so se Američani zbudili v nov dan, ki je prinesel novico o najstrašnejšem strelskem pokolu v moderni zgodovini ZDA.