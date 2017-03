Poti nazaj ni več: Velika Britanija začenja z brexitom

Mayjeva je pozno sinoči podpisala 50. člen. (Foto: AP)

Britanska premierka Theresa May je podpisala pismo, s katerim se bo formalno začel odhod Velike Britanije iz Evropske unije.

Podpis pod 50. členom Lizbonske pogodbe bo danes predstavnik Velike Britanije pri EU Tim Barrow dostavil predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku. Istočasno bo tudi Mayeva britanskemu parlamentu sporočila, da se je tudi uradno začel brexit, za katerega so Britanci glasovali na referendumu junija lani.

Premierka je v torek ponoči že govorila s Tuskom, pa tudi predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in nemško kanclerko Angelo Merkel.

Velika Britanija in EU imata na voljo dve leti pogajanj, da skleneta pogoje odhoda in dogovorita prihodnje odnose. Če dogovora ne bo, bo Velika Britanija avtomatsko padla iz Unije 29. marca 2019, torej dve leti potem, ko so sprožili 50. člen.

Mayeva bo v svojem govoru obljubila, da bo v pogajanjih predstavljala vsakega posameznika in celotno Veliko Britanijo, predstavljala pa bo tudi državljane EU, za katere se ne ve, kakšen bo njihov status po brexitu.

''Trdno sem odločena, da sprejmem pravičen dogovor za vsakega posameznika v državi. Ko se soočamo s priložnostmi na tej zgodovinski poti, nas morajo vrednote, interesi in ambicije pripeljati skupaj,'' bo, kot navaja BBC, v govoru premierke.

Voditelj laburistov Jeremy Corbyn je dejal, da je njegova stranka spoštovala rezultate referenduma in da bo nadzirala vlado pri vsakem nadaljnjem koraku. ''Britanija se bo spremenila. Vprašanje je, kako,'' je dejal in dodal, da bi to lahko bil poraz zgodovinskih razsežnosti, če Mayeva ne bo zaščitila delavskih pravic.

Izstopu Velike Britanije iz EU so v veliki večini nasprotovali na Škotskem, zato bodo zdaj imeli nov referendum o ločitvi od skupne države.

Pogajanja se bodo začela maja

Pogajanja se bodo predvidoma začela sredi maja. Britanska vlada želi hkratno razpravljanje o ločitvi in trgovinskemu sodelovanju, v EU pa menijo, da je o tem treba govoriti ločeno. Britanija želi čim prej sodeči dogovor o zaščiti pravic EU državljanov, ki živijo na Otoku, in britanskih državljanov, ki živijo v EU.

Pogajanja pa bodo tekla tudi o varnostnih vprašanjih, selitvi agencij Eu s sedežem v Veliki Britaniji in podobno.