Potnico na letalu na poti v London vzenimiril napis 'Ubijaj' na knjigi enega od Britancev, te je medtem nemška policija brez obtožb izpustila

Nemške oblasti so v nedeljo po osmih urah zaslišanja brez obtožb izpustile tri Britance, ki so jih dan pred tem zadržali v zvezi z bombnim preplahom na letalu družbe EasyJet, ki je v soboto popoldne letelo iz Ljubljane v London.

Po pristanku so 151 potnikov skozi zasilni izhod evakuirali z letala, policija pa je preiskala letalo in zaslišala vse potnike. (Foto: AP)

"Kazenska preiskava proti njim je ustavljena. Nobenih dokazov ni, da bi šlo za kakršno koli nevarnost," so povedali predstavniki nemške policije.

Potnico prestrašila tudi knjiga enega od Britancev

Letalo je zasilno pristalo v Kölnu, potem ko je neka potnica slišala, da so moški med pogovorom uporabljali besede 'bomba' in 'eksploziv'. Po poročanju nemškega Bilda, naj bi jo vznemiril tudi napis 'Kill' (v prevodu 'Ubijaj') in fotografija ostrostrelca na platnicah knjige enega od njih ter kabli, ki naj bi štrleli iz nahrbtnika drugega. Kot se je izkazalo kasneje, je šlo za kable polnilca.

Prestrašena potnica je o tem obvestila stevardeso, ta pa pilota, ki se je odločil za zasilni pristanek v nemškem Kölnu. Tam so s pomočjo zasilnega tobogana evakuirali vseh 151 potnikov, devetim so nudili zdravniško oskrbo, pa poroča Reuters.

Trije britanski državljani, stari 31, 38 in 48 let, bi se naj sinoči že vrnili v London.

Zastoji in zamude na letališču

Zaradi preiskave je bilo letališče v Kölnu šest ur zaprto, kar je vplivalo tudi na letalski promet na tem letališču. 17 dohodnih letov so morali preusmeriti na druga letališča, 20 letov je imelo znatno zamudo, dva leta pa so preklicali, so zapisali na letališču Köln Bonn.