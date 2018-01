Potonil čoln, poln migrantov

(Foto: Twitter)

Ob obali Libije je potonil čoln, na katerem je bilo morda kar 150 migrantov. Umrlo naj bi najmanj 25 ljudi, točna številka še ni znana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da je mrtvih najmanj 25 ljudi, je na Twitterju sporočila nemška humanitarna organizacija Sea Watch, ki pomaga pri reševanju migrantov v Sredozemskem morju. Prenapolnjen gumijast čoln je potonil severno od Tripolija. Na prizorišču tragedije je italijanska mornarica, ki je sicer sporočila, da so doslej našli osem trupel, 85 ljudi pa so uspeli rešiti. Španska humanitarna organizacija Proactiva Open Arms je medtem na Twitterju zapisala, da na desetine pogrešanih nikoli ne bomo našli in "bodo umrli brez pogreba".

Šlo naj bi za prvo tovrstno nesrečo letos, čeprav humanitarne organizacije opozarjajo, da je čolnov, polnih obupanih ljudi, ki skušajo preko morja doseči Evropo, ogromno in da lahko številni tudi potonejo, ne da bi za to sploh vedeli.

Tokrat se je alarm sprožil, ko je v mednarodnih vodah, okoli 40 milj od obale Libije, na pol potopljen čoln opazilo eno od nadzornih letal, ki sodelujejo v operaciji EU Sophia.

Lani je pri prečkanju Sredozemskega morja med Severno Afriko in Evropo po podatkih Zdravnikov brez meja umrlo najmanj 3116 ljudi. Vseh ljudi, ki so se podali na to nevarno pot, je bilo okoli 119.000, kar je za tretjino manj kot v letu pred tem. V prvih šestih dneh letošnjega leta so na varno v Italijo prepeljali več kot 400 migrantov, lani v enakem obdobju 729, še navaja AFP.