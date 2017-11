FOTO: Potres ob meji med Iranom in Irakom vzel več kot 320 življenj

V uničujočem potresu, ki je v nedeljo stresel območje ob meji med Iranom in Irakom, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 320 ljudi, več kot 5400 jih je poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz Iraka medtem doslej poročajo o šestih smrtnih žrtvah.

Potres z magnitudo 7,3 je imel žarišče v oddaljenem gorskem območju na meji med Iranom in Irakom, kakih 200 kilometrov severovzhodno od Bagdada ter okoli 400 kilometrov zahodno od Teherana. Tresenje tal so občutili tudi v Iranu, Iraku, Turčiji in Združenih arabskih emiratih.

V Iranu je tresenje tal najhuje prizadelo mesti Kasr-e Širin in Azgale na zahodu države. V delih države je zaradi potresa motena oskrba z električno energijo.

V provinci Sulejmanija v iraškem Kurdistanu je prebivalstvo iz strahu ob potresu zapustilo svoje domove, tresenje tal naj bi povzročilo manjšo škodo na stavbah.

Tla so se stresla na območju, kjer se stikata arabska in evrazijska tektonska plošča.

Zadnji močnejši potres je leta 2003 stresel jugovzhodno iransko provinco Kerman, v njem pa je umrlo najmanj 31.000 ljudi, mesto Bam pa je zravnal z zemljo.