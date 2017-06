Potres zamajal stavbe v več grških in turških mestih, na Lezbosu večja gmotna škoda

(Foto: AP)

Območje v Egejskem morju pred zahodno obalo Turčije je danes stresel močan potres z magnitudo 6,3, je sporočil Evromediteranski seizmološki center (EMSC). Po poročanju turških medijev, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, so potres čutili tudi v več grških in turških mestih, med drugim v Istanbulu.

Tla so se stresla ob 15.28 po krajevnem času (14.28 po srednjeevropskem), žarišče potresa pa je bilo okoli 84 kilometrov severozahodno od turškega mesta Izmir, deset kilometrov pod površjem Zemlje. Sledilo je več popotresnih sunkov.

Po dosedanjih podatkih je potres povzročil precejšnjo gmotno škodo na grškem otoku Lezbos. V bližini kraja Plomari na jugu otoka je po navedbah tamkajšnjih oblasti močno poškodovan zvonik na cerkvi, na več hišah pa so nastale razpoke. Zaradi tresenja tal se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov, ki so zasuli nekatere lokalne ceste, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poročil o morebitnih poškodovanih za zdaj ni.

(Foto: AP)

Potres so čutili na nekaterih grških otokih na območju, kot so Lezbos, Hios in Samos, ter v več grških in turških mestih, med drugim v Atenah in 330 kilometrov oddaljenem Istanbulu. V Izmirju, tretjem največjem turškem mestu, je tresenje tal sprožilo paniko med prebivalci. Glede na navedbe na družbenih omrežjih so potres čutili celo v bolgarski prestolnici Sofija.

Turčija in Grčija ležita ob tektonski prelomnici in ju je v zadnjih letih že večkrat stresel potres. Samo letos je zahodno obalo Turčije streslo več potresov z magnitudo do 5,5. Za enega hujših velja potres z magnitudo 7,6 blizu turškega mesta Izmir leta 1999, v katerem je umrlo več kot 17.000 ljudi.