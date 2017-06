Potrjeno: Trump in Putin se bosta prvič srečala v začetku julija v Hamburgu

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Herbert McMaster je danes potrdil ugibanja o srečanju med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Do tega bo prišlo ob robu zasedanja voditeljev držav skupine G20 7. in 8. julija v nemškem Hamburgu.

Trump in Putin se bosta srečala ob robu zasedanja G20 v Hamburgu. (Foto: AP)

"V Hamburgu se bo predsednik srečal s številnimi voditelji, med njimi tudi ruskim predsednikom Putinom," je dejal McMaster in dodal, da naj ne bi šlo za formalno bilateralno srečanje, ampak bolj za pogovor ob robu G20, za katerega ni predvidena posebna agenda.

Predsednika se imata veliko za pogovoriti

Voditelja ZDA in Rusije se imata veliko za pogovoriti, saj je Trump v času lanskoletne predsedniške kampanje zelo hvalil Putina, ki mu je potem po ugotovitvah ameriških obveščevalnih agencij pomagal do izvolitve s kampanjo vdorov v računalnike demokratske stranke in širjenja lažnih informacij po internetu.

O ruskem vpletanju v ameriške volitve in morebitnih povezavah med Trumpovo kampanjo in Rusi poteka več preiskav, med katerimi je najresnejša preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja. Trump na začetku preiskave ni bil sumljiv, ko pa je odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, se je preiskava usmerila tudi v njegovo morebitno oviranje pravosodja.