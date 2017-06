Povzročitelj eksplozije na Elizejskih poljanah večkrat obravnavan zaradi ekstremizma

Francoska policija je identificirala moškega, ki je davi na Elizejskih poljanah namerno trčil v policijsko vozilo in povzročil hudo eksplozijo. Sporočili so, da je bil 31-letnik iz pariškega predmestja njihov stari znanec, saj so ga v preteklosti večkrat pridržali zaradi ekstremizma.

Napadalec je bil 31-letnik, ki je bil stari znanec policije. (Foto: AP)

Storilec je v policijski avto trčil z vozilom ter v eksploziji umrl, ob tem pa ni bil nihče drug poškodovan. Na policijski postaji so kasneje pridržali in zaslišali štiri člane njegove družine: brata, očeta, snaho in nekdanjo soprogo. Policija je preiskala tudi njihov dom v okrožju Esonne na jugu Pariza. Storilec je bil že od leta 2015 osumljen vpletenosti v radikalno islamistično gibanje in zato po poročanju francoskih medijev na varnostni listi opazovancev.

Zadnji pariški incident se je pripetil le dan po francoskih parlamentarnih volitvah, kjer je zmago slavila stranka predsednika Emmanuela Macrona. V Franciji je po nizu terorističnih napadov, vključno z aprilskim, trenutno razglašeno stanje visoke stopnje ogrožanja varnosti. Macron je kmalu po njegovi izvolitvi izjavil, da bo glede na stanje v državi, parlamentu predlagal izredno povečanje aretacijskih in preiskovalnih pooblastil varnostnih sil v državi.