Požar pri Trogirju je pod nadzorom, ogenj je uničil dve nenaseljeni hiši, nasade oljk in sadovnjake

Požar, ki se je včeraj popoldne razplamtel v bližini hrvaškega mesta Trogir, še ni lokaliziran, a je pod nadzorom, poroča Dnevnik.hr. Čez noč je na straži ostalo še okrog 170 gasilcev s 45 gasilskimi vozili.

Ogenj je popolnoma uničil dve nenaseljeni hiši, zgorelo je več kot 100 hektarjev površin, med temi tudi številni oljčni nasadi in sadovnjaki. Ena oseba je bila poškodovana, a je izven življenjske nevarnosti, več so jih evakuirali. Zdravniško pomoč je zaradi vdihavanja dima poiskalo več domačinov in turistov.

Natančna škoda bo predvidoma znana danes, po napovedih poveljnika kašteljskih gasilcev Milivoja Taslaka, pa bo precejšnja.

Sprva je zagorelo v zaselku Ivkovići, a se je požar, tudi zaradi močnega vetra, hitro širil. Po poročanju lokalnih medijev, so bili ognjeni zublji visoki več kot štiri metre. Ljudje v paniki dobesedno niso vedeli, kaj storiti - ali čakati, če bo ogenj zajel hišo, ali zbrati družinske člane in čim prej pobegniti, so pripovedovali domačini. Pred ognjem so bežali tudi številni turisti. Zaprli so tudi cesto Plano - Prgomet, zaradi požara pa so imeli težave tudi na splitskem letališču - več letov je bilo namreč preloženih.

S požarom so se borile vse razpoložljive gasilske enote iz okoliških krajev Kaštel, Trogir, Solin, Sinj, Split, Makarska in Omiš, ogenj so pomagali gasiti tudi štirje kanaderji, ki pa so se zaradi nevarnosti udara strel morali večkrat umakniti. Kot je še dejal Taslak , je požar proti večeru pomagal gasiti tudi dež, ki so ga tako domačini, kot gasilci po štirih urah boja z ognjem, s hvaležnostjo pričakali.

"Gasilci so dali vse od sebe. Kot sem se lahko prepričal na lastne oči, so se borili za vsak centimeter zemlje, zlasti v okolici stanovanjskih objektov," je še povedal Taslak.

Požar so uspeli lokalizirati okrog 19. ure, so pa gasilci na terenu ostali dežurni še vso noč. Vzrok požara bo znan po zaključku policijske preiskave.