Požar v londonski stolpnici vzel že 79 življenj, še devet jih je v kritičnem stanju

V požaru v londonski stolpnici Grenfell Tower je umrlo že 79 ljudi, je sporočil predstavnik londonske policije Stuart Cundy.

"Mnogo družin je v nesreči izgubilo več kot enega člana," je dejal Cundy in poudaril, da je trenutno prioriteta policije, da identificirajo vse žrtve. "Težko je z besedami opisati, kako hudo tragedijo je povzročil požar," je še dodal.

V bolnišnicah se sicer zdravi še 18 ljudi, od tega jih je devet v kritičnem stanju, je sporočile britanske zdravstvene oblasti NHS.

Bodo stare stolpnice v Londonu rušili?

Stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower v predelu Londona West London je prejšnjo sredo zgodaj zjutraj zajel požar, ki se je iz drugega nadstropja razširil vse do vrhnjega 24. nadstropja.

Londonski župan Sadiq Khan je sicer v prispevku za nedeljsko izdajo časnika Observer izpostavil možnost, da bi dotrajane in varnostno vprašljive stavbe v Londonu porušili. Pri stolpnicah iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja bi bilo to morda nujno zaradi zagotavljanja varnosti.

"Največja zapuščina te tragedije bo morda obzorje naših mest," je zapisal Khan. "Danes si ne bi drznili graditi stolpnic v skladu s standardi iz 70. let, a njihovi prebivalci morajo še vedno živeti s to zapuščino. Morda bo ključni izid te tragedije prav to, da bodo sistematično podrte največje napake iz 60. in 70. let," je zapisal.