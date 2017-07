VIDEO: Požar zajel stavbo na londonskem Camden Marketu

Več kot 70 gasilcev se je ponoči borilo z ognjenimi zublji, ki so zajeli stavbo na Camden Lock Marketu na severu Londona, poroča BBC.

Z ognjenimi zublji se je borilo več kot 70 gasilcev. (Foto: AP)

Kot je dejala ena od prič, naj bi se ogenj zelo hitro širil. Zaprli so tudi ulice okrog goreče stavbe. Gasilcem je požar uspelo pogastiti v slabih štirih urah, vzrok požara zaenkrat še ni znan.

Zagorelo je nekaj minut pred polnočjo. (Foto: AP)

Zagorelo je nekaj pred polnočjo, kot kaže, pa žrtev na srečo ni. Kljub temu, na prizorišču požara ostaja še nekaj gasilcev, policija in reševalci.

Še preden se je gasilcem uspelo prebiti do goreče stavbe, je mimo požara šla tudi 24-letna Joan Ribes, ki je za Sky News dejala, da so še z nekaj pričami takoj poklicali policijo, naj zapre ulico. "Opazovali smo gorečo stavbo in se bali, da bo prišlo do eksplozije. V bližini so namreč tudi restavracije" je nočno dogajanje v Londonu opisala Ribesova.

Požar so po dobrih štirih urah uspeli pogasiti. (Foto: AP)

Camden Market na severu Londona je sicer priljubljena turistična točka, ki pa jo je hujši požar zajel že leta 2008. Žrtev na srečo ni bilo, je bil pa velik del tržnice dlje časa zaprt.

Obširen požar pa je maja 2014 zajel tudi tržnico Stables.