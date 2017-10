FOTO: Požari zajeli vinorodna območja, umrlo vsaj 21 ljudi: je bil ogenj podtaknjen?

Zaradi divjanja požarov so oblasti v severni Kaliforniji ukazale nove evakuacije. Umrlo je najmanj 21 ljudi.

Med mrtvimi sta tudi zakonski par - 100-letni Charles Rippey in njegova 98-letna Sara. Umrla sta, ko je ogenj zajel njun dom na severu območja Napa. Vsaj 100 ljudi se zdravi v bolnišnicah zaradi opeklin in vdihavanja dima.

Več kot 200 ljudi pogrešajo.

Najhuje je v najbolj vinorodnih območjih Sonoma, Napa in Mendocino, kjer so plameni opustošili številne vinograde in vinske kleti. Prizadetih je skupaj sedem okrožij države, za katera je guverner Jerry Brown razglasil izredne razmere. Domove je moralo zapustiti več kot 20.000 ljudi, brez elektrike je 91.000 odjemalcev, okrog 3200 ljudi pa se je v Napi in Sonomi zateklo v 28 zavetišč.

V torek se je močan veter malce unesel, temperature so se znižale in gasilci so lahko malce napredovali. Za zdaj policija še ne more govoriti, ali so bili požari podtaknjeni. Le minimalne možnosti so namreč, da bi jih zanetile strele.

Najmanj štirje veliki vinogradi oziroma vinarne v dolini Napa so uničene, devet drugih je utrpelo škodo. Na srečo so 90 odstotkov grozdja pobrali pred nedeljo, ko so izbruhnili požari.

Na jugu Kalifornije divja še en velik požar, ki je v okrožju Orange uničil več kot 3000 hektarjev površin, pa 14 poslopij in povzročil evakuacijo 5000 ljudi. Požar na območju Anaheim Hills in Orange Hills so gasilci doslej uspeli zajeziti v 25 odstotkih.