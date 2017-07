FOTO: Požari na jugu Italije zahtevali prvo smrtno žrtev

Z območja Vezuva danes poročajo o novem požaru, kjer sicer že divjajo trije požari. Gasilci in vojska ter tri letala za gašenje požara in helikopter se proti ognjenim zubljem borijo brez premora. Razmere ocenjujejo kot kritične.

Zagorelo je tudi v barakarskem nasilju Romov v bližini Neaplja. Evakuirali so 40 oseb, policija pa je uvedla preiskavo o morebitnem požigu.

Gori še vedno na Siciliji, kjer so danes našteli 20 velikih požarov. Na območju Messine so v noči na danes morali evakuirati 20 ljudi. Že v sredo so morali iz letovišča San Vito Lo Capo evakuirati 900 turistov.

Italijanski minister za okolje Gian Luca Galletti je ob tem napovedal stroge kazni za požigalce. "Kdor podtakne požar v zaščitenem naravnem parku mora vedeti, da mu grozi 20 let zapora in prizadeval si bom, da bodo požigalci odslužili svojo kazen do zadnjega dne," je dejal minister.