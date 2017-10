VIDEO: Požari na Portugalskem in v Španiji terjali že 40 življenj, na Portugalskem oblasti razglasile tridnevno žalovanje

V obsežnih gozdnih požarih na Portugalskem in v Španiji je umrlo že najmanj 40 ljudi, še več deset je ranjenih, poroča AP.

Od tega jih je v severnih in osrednjih predelih Portugalske umrlo 36, še sedem pa jih pogrešajo. Med žrtvami je tudi enomesečni dojenček. Oblasti se bojijo, da bi lahko število žrtev še naraslo, saj se reševalne službe še niso uspele prebiti do vseh prizadetih območij. Portugalske oblasti so danes razglasile tudi tridnevno žalovanje.

Fire rapidly expands in winds (and very dry brush) - PART 2. Vales, Portugal, Oct 15. Video: Filipe Oliviera pic.twitter.com/W4lTUAGL8L — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 17, 2017

V ponedeljek zvečer se je več tisoč gasilcev še naprej spopadalo z okoli 30 večjimi požari. Tamkajšnja civilna zaščita sicer trdi, da je večina požarov pod nadzorom.

Portugalci, katerih domove je ogrožal ogenj, so imeli le malo časa za evakuacijo, poroča BBC. "Požar se je najprej razširil ob vznožju vasi, nato pa napredoval z neverjetno hitrostjo," je dejal Jose Morais iz regije Viseu. "Zdelo se je kot konec sveta. Vsi so pobegnili."

V ponedeljek zvečer se je več tisoč gasilcev še naprej spopadalo z okoli 30 večjimi požari. (Foto: AP)

Vlada za skoraj polovico celinskega dela države že razglasila izredne razmere

Število požarov je spodbudilo portugalsko vlado, da je za območja severno od reke Tajo - torej skoraj za polovico celinskega dela države - razglasila izredne razmere. Predsednik vlade António Luis Santos da Costa je požare označil za "največji val ognja, ki ga je država doživela po letu 2006", svojcem umrlih pa je izrekel sožalje, poroča portugalski časnik Diario de Noticias.

Vladni predstavniki se bodo v zvezi s požari sicer sestali v soboto, ko bodo na podlagi prejetih poročil o požarih v poletnih mesecih, v katerih je umrlo 64 ljudi, predbidoma sprejeli priporočila za nadaljnje ukrepe. "Po tem letu ne sme nič ostati kot prej," je dejal Costa. Poletni požari so namreč sprožili tudi številne polemike glede pripravljenosti Portugalske na podobne nesreče.

Iberskemu polotoku se na srečo bliža deževna fronta

Ogenj se je hitro razširil tudi zaradi izredno suhega podnebja in močnih vetrov, ki jih je s seboj prinesel orkan Ophelia.

Pokrajino je v ponedeljek zvečer sicer nekoliko ohladil dež, ki je pogasil več manjših požarov, a jih je več kot deset nato ponovno zagorelo. Portugalska meteorološka služba napoveduje, da se bo nevarnost požarov na Iberskem polotoku z današnjim dnem po zaslugi bližajoče se deževne fronte in nižjih temperatur zmanjšala.

Na Portugalskem je letošnja sezona požarov ena najhujših. Junija je v požarih v osrednjem delu države umrlo najmanj 63 ljudi. Najhuje je bilo pri kraju Pedrogao Grande, približno 200 kilometrov severno od Lizbone. Avgusta je nato na tem območju znova izbruhnil ognjeni pekel z okoli 150 gozdnimi požari, medtem ko so jih minulo nedeljo našteli že kar 440.

Španske oblasti verjamejo, da je bila večina požarov pri njih podtaknjenih

V severozahodni Španiji, kjer so v požarih umrle štiri osebe, pa se ogenj medtem še zmeraj širi. V Galiciji tako trenutno divja 27 gozdnih požarov, od katerih jih je sedem v bližini naseljenih območij.

Poleg več mesecev trajajoče ekstremne suše pa naj bi bili za tamkajšnje požare krivi tudi ljudje, saj naj bi v kar 132 primerih šlo za namerne požige. "To ni 132 požarov, to je 132 napadov," je za španski radio poudarila tiskovna predstavnica galicijske regionalne vlade. "Nemogoče je, da so temu botrovale naravne okoliščine," pa je dejal španski premier Mariano Rajoy, ki je v ponedeljek prispel v Galicijo. Po besedah španski ministra za notranje zadeve Juana Ignacia Zoide naj bi oblasti že identificirale osumljence.