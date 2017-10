FOTO: Za psi, ki so jih pobili s krampi in lopatami, ostala kri in prazni boksi. Pristojni novinarjem odgovarjajo z grožnjami

Morija psov v azilu Prača, o kateri smo na naši spletni strani že poročali, ko smo se s skrito kamero odpravili na lice mesta, se ne samo nadaljuje, pač pa celo stopnjuje. 4. oktobra, kako ironično, na svetovni dan živali, sta se v azil v občini Pale, 40 kilometrov ven iz Sarajeva, pripeljala dva avtomobila kantonalne veterinarske postaje Sarajevo. Moški so se napotili k boksom in z zajlami na silo ven zvlekli 20 psov. Tiste, ki so se jim upirali, so do smrti potolkli s krampi in lopatami, ostale so odpeljali s seboj, za njimi se je izgubila vsaka sled.

Splet naključij ali pa usoda, če želite, je hotela, da je v spremstvu petih prijateljev še istega dne v azil prišel Fahrudin Bravo, prostovoljec, ki že dolgo skrbi za pse v omenjenem azilu. Takoj so opazili prazne bokse in sledove krvi, ki so ostali kot neme priče grozljivega dogajanja. "Ko smo pritisnili nanj, nam je eden od zaposlenih v azilu priznal, da so po pse prišli okoli 11. ure in da to počnejo že dlje časa. Njegov sodelavec je povedal, da sicer ni videl ničesar, je pa slišal pasje cviljenje. Imamo slike in posnetke pasjih boksov, polnih krvi, saj so jih ven vlekli s pomočjo zajl," je zapisal na svojem Facebook profilu.

Obvestili so policijo in lokalne novinarje, ki so se, začuda, tokrat burno odzvali. Le redki so mediji, ki v zadnjih dneh niso poročali o tem, kaj se dogaja v Prači. "Grozljivi prizori iz azila Prača: krvavi boksi, iztrebki, trupla in podgane", "Koncentracijsko taborišče za pse, imenovan Prača", "Prek Prače ukradeni že štirje milijoni mark!" in "Grobnice v Prači: 3,5 milijona za masovno ubijanje psov" ... to je le nekaj naslovov, s katerimi so opisali razmere, na katere smo mi opozorili že pred časom.

Prostovoljci trdijo: Pobili so povsem zdrave in miroljubne pse

Notranje ministrstvo bosansko-podrinjskega kantona je za bosanski Žurnal potrdilo, da je 4. oktobra prejelo prijavo aktivistov o izginotju 20 psov iz Prače. Tudi na policijski postaji Prača so potrdili, da je Fahrudin Bravo prijavil izginotje psov.

Psi, ki so jih pobili, so bili izjemno dobrosrčni in miroljubni, je za 24ur.com povedala prostovoljka Anda Šandal, ki redno hodi v Pračo in vse pse dobro pozna. "Uprava azila razpolaga z nekimi brezpredmetnimi papirji, ne vodi pa nikakršnih evidenc o psih, ki v azil pridejo ali iz njega odidejo. Zanje so vsi psi enaki – samo številke in vseeno jim je, če jih – po več stotih, ki so jih že pobili – naenkrat pobijejo 20. Mi smo tisti, ki jih hranimo in čistimo njihove bokse, zato točno vemo, za katere pse je šlo. To so bili psi, ki so bili tam več mesecev in niso bili agresivni."

Da so med ubitimi povsem zdravi psi, ki so jih prostovoljci hranili več mesecev, je potrdil tudi Bravo. Psi, ki so ostali v azilu, so zdaj popolnoma prestrašeni in se – kot je razvidno tudi iz fotografij – zdaj prestrašeni skrivajo v svojih boksih, čeprav so bili pred tem incidentom povsem živahni.

Ogorčen je prek svojega Facebooka ljudi pozval, naj v nedeljo pridejo v Pračo in tako izkažejo svojo podporo nebogljenim psom. "Mi smo njihov glas, edino upanje, ki ga imajo in nikoli jih ne bomo pustili na cedilu," je zapisal ob tem.

Prostovoljci so se v nedlejo zbrali pred azilom Prača, nahranili pse, jim dali vodo in očistili njihove kletke. "Nikoli jih ne bomo zapustili, pravijo." (Foto: Facebook/Fahrudin Caki Bravo)

Grožnje prostovoljcem in novinarki: Pištolo imam, vse vas bom postrelil!

In res, v nedeljo se je pred azilom zbralo 20 polnih avtomobilov prostovoljcev. Prinesli so več sto kilogramov hrane, pse so hoteli oskrbeti z vodo in jim očistiti bokse. A pričakali so jih žalostni prizori – umazane kletke, shirane in prestrašene živali ter številna razpadajoča trupla psov. "Kot svarilo so nam ob vodi pustili tudi mrtvega psa, obešenega na drevo!" je sporočil Bravo in za dokaz objavil tudi fotografijo.

Po poročanju bosanskega Žurnala je prišel tudi koordinator azila Hamdo Alić v spremstvu policista policijske postaje Prača, ki mu je natvezil, da so prostovoljci prišli na protest.

Ko so prostovoljci začeli odnašati trupla in je Žurnalova novinarka Azra Omerović celotno dogajanje snemala, je Alić pristopil k njej in ji zagrozil, naj preneha s snemanjem, sicer nikoli več ne bo smela vstopiti v azil.

"Pištolo imam, vse vas bom postrelil!" pa je zagrozil zbranim prostovoljcem. V tem času so se iz bližnjega gozda zaslišali streli, a policist, ki je bil prisoten, trdi, da ni slišal ničesar.

"Ne glede na grožnje naši novinarki bomo jutri objavili veliko reportažo iz azila v Prači. Objavili bomo fotografije, na katerih se vidi, v kakšnih razmerah živijo psi v azilu, pa tudi posnetke groženj, ki jih je prejela naša novinarka na terenu," so zapisali na Žurnalu in dan pozneje, torej v ponedeljek, to tudi storili. "Kri in trupla čistijo prostovoljci, medtem ko delavci, ki so plačani za to, pijejo pivo," so med drugim zapisali.

Po njihovih neuradnih podatkih je samo v zadnjem letu v Prači pristalo več kot 2000 psov z ulic Sarajeva. Če jih je bilo vse do zdaj notri med 500 in 600, pa jih je vsak dan manj. Trenutno naj bi jih bilo v azilu manj kot 300.

(Foto: Dalida Kozlić)

Direktor veterinarske postaje z dopusta sporoča: Resnici bomo prišli do dna

Direktor kantonalne veterinarske postaje Sarajevo Almir Džanković, ki naj bi naročil pokol omenjenih 20 psov, je prav od 4. oktobra dalje na dopustu, je pa za Žurnal povedal, da je v zvezi z dogajanjem že najel odvetnika. "Niti enemu veterinarju ne morem odrediti ali prepovedati kakršnegakoli ukrepa iz veterinarske stroke, niti evtanazije. To je izključno v pristojnosti veterinarja," je povedal in dodal, da bo sprožil ustrezne postopke, da bodo resnici prišli do dna.

Mestni svet občine Pale je po poročanju Dnevnega Avaza od vlade kantona Sarajevo zahteval, da se strogo drži pogojev, zapisanih v pravilniku o ustanovitvi azila in prepove spuščanje psov iz azila, s tem pa zaščiti prebivalce in živino, ki jo ti psi napadajo. V kolikor se to ne bo zgodilo do konca leta, pravijo, se bodo zavzeli za zaprtje azila. Prvič po petih letih od odprtja azila je tako oblast priznala problem, na katerega meščani, aktivisti in zaščitniki živali že dolgo opozarjajo.

"Nihče ne želi sprejeti odgovornosti za ta kriminal, krivdo valijo drug na drugega. Mi pa že leta in leta opozarjamo javnost, da psi iz Prače izginjajo. Zaposleni jih namerno spuščajo ven, da stečejo v gozd, kjer jih ustrelijo lovci, nekatere pse pa celo žive zakopljejo!" opisuje Šandalova in razkrije, da je v okolici azila šest masovnih grobnic, ki zaradi razpadajočih trupel ogrožajo tudi zemljo in vodo, ki jo uporabljajo okoliški prebivalci. Kljub temu, da so zoper premierja kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, lastnika azila Prača in več drugih oseb že vložene kazenske ovadbe, se klanje nadaljuje. "Psi v Prači ne živijo, pač pa životarijo. Tiste, ki preživijo, umorijo na najbolj brutalne načine – s krampi, lopatami ali pa tako, da jih žive zakopljejo," še pojasni in tudi ona doda: Zaposleni so nam priznali, da pse ubijajo – po naročilu nadrejenih.

Dejstvo namreč je, da bo azil v upravljanje kmalu prevzela vlada kantona Sarajevo – po besedah Hamde Alića se bo to zgodilo v naslednjih desetih dneh.

Njihov načrt je sledeč, pojasni Bravo: "Azil bo šel v roke kantonalne veterinarske postaje Sarajevo, a ker je v njem preveč psov, njihovo število postopno zmanjšujejo. Pse vsakodnevno popisujejo, višek pa odpeljejo in ubijejo. Ubijali jih bodo vse, dokler ne pridejo do neke optimalne številke, to je med 50 in 80 psov. Zanje bodo naredili bokse, nato pa poklicali novinarje, jim pokazali, kako dober posel so naredili v sodelovanju z Dogs Trust in se hvalili, da so rešili problem potepuških psov v Sarajevu. Sedanji lastnik bo dobil denar in vsi bodo srečni. Edino oviro pri tem načrtu jim predstavljamo mi – prostovoljci in novinarji, ki smo se vključili v to zgodbo."

Samo v zadnjem mesecu so iz azila po njegovih besedah odpeljali okoli 200 psov. Na vprašanja prostovoljcev, kje so ti psi, pristojni odgovarjajo, da so pobegnili, da so v gozdu ali da se "ne spomnijo točno".

Psi v Prači ne živijo, pač pa životarijo, pripoveduje aktivistka Anda Šandal. (Foto: Dalida Kozlić)

Psi so kolateralna škoda in vir dohodka

Ubijanje psov v Prači je samo kulminacija agonije, ki traja že vse od leta 2012, ko so azil odprli, za 24ur.com pojasni odvetnica Dalida Kozlić, ki se edina v BiH bori za pravice živali. "Zaposleni na kantonalni veterinarski postaji Sarajevo so povsem nezakonito, po naročilu Almira Džankovića, ki ga je na položaj direktorja postavil premier kantona Sarajevo Elmedin Dino Konaković, prestopili kantonalno mejo in začeli ubijati pse v Prači, ki se nahaja v bosansko-podrinjskem kantonu."

Poleg 20 psov, ki so jih ubili 4. oktobra, za kar obstajajo neizpodbitni dokazi, je očitno, da je psov v Prači vse manj, nadaljuje Kozlićeva. "Naš zakon o zaščiti in dobrobiti živali jasno prepoveduje ubijanje zapuščenih psov, azil Prača pa ne izpolnjuje niti osnovnih pogojev za obstoj, predpisanih v zakonu. Psi so odvisni od hrane, ki jim jo prinesejo prostovoljci, strpani so v umazane prostore, med lastne iztrebke, brez osnovne veterinarske oskrbe. Za takšno stanje so odgovorni Muriz Alić, lastnik podjetja Murai komerc, v lasti katerega je azil, kantonalni minister za gospodarstvo Muharem Šabić, kantonalni minister za komunalo in infrastrukturo Senad Hasanspahić ter glavni eksekutor – direktor kantonalne veterinarske postaje Sarajevo Almir Džanković," našteje odvetnica, ki je na tožilstvo podala prijave zoper 30 fizičnih in pet pravnih oseb. "Zaradi mojih prijav tožilstvo kantona Sarajevo preiskuje enega najkompleksnejših primerov organiziranega kriminala pri nas," še doda.

Aktivisti s peticijo pozivajo h končanju ubijanja psov v Prači. Podpišete jo lahko tukaj.

Prača je bila in še naprej ostaja poligon za krajo proračunskega denarja, trdi Kozlićeva, in poda konkretno številko: prek nje so bili pokradeni že štirje milijoni mark (dva milijona evrov)! "Psi umirajo v mukah, medtem ko se denar, namenjen zanje, porablja drugje. Trenutna situacija je še posebej sramotna, ker vlada kantona Sarajevo kupuje Pračo, kar je nezakonito, glede na to, da z njo sploh ne sme upravljati, ker se nahaja v drugem kantonu! Njihov načrt pa je, da pred prevzemom pobijejo vse pse. Posebno vlogo pri vsem skupaj igra kantonalna veterinarska postaja Sarajevo, ki je glavni eksekutor psov. Ta ne samo, da krši, pač pa tepta zakone, ki veljajo v naši državi!"

Šandalova prizna, da so prostovoljci obupani in povsem nemočni, saj gre za vidne politike, ki izvajajo organiziran kriminal. "V BiH še vedno vlada monarhija, vse niti pa vleče nekaj ljudi na položajih. Psi so zanje kolateralna škoda in vir dohodka." Tudi ona poudarja, da ima BiH izjemno dober Zakon o zaščiti in dobrobiti živali, ki pa ga nihče ne upošteva. "V naši državi je vse preveč kriminala, ki izvira iz vrha, in upamo na pomoč in spremembo, da se bo nekega dne zakon dotaknil tudi teh ljudi. Mi želimo samo ustaviti mučenje in ubijanje psov. Pes je človekov najboljši prijatelj in nikoli ne bom mogla razumeti, kako lahko človek poškoduje to nedolžno žival, ki ni sama kriva, da se je rodila in da živi, kjer živi. Ti psi želijo samo mirno živeti, v Prači pa jih čaka vse drugo – lakota, žeja, mraz, iztrebki, na koncu pa tudi udarci, bolečina in smrt."

