Prava rekreacija za nove izzive in dobro počutje

Ste že spoznali športna oblačila, ki hladijo telo med treningom? Tukaj je nova ASICS fuzeX kolekcija!

Premagaj vročino! Bolj kot treniraš, bolj te hladi.

Novo fuzeX kolekcijo športnih oblačil zaznamuje tehnologija Motion Cool, ki ima na notranji strani tkanine poseben potisk. Ta ob izdatnem potenju reagira in sproži hlajenje – temperaturo telesa zniža za do 2 °C. Nova kolekcija, ki jo poleg hlajenja zaznamujejo še izredno zračenje in hitro sušenje ter lahko in udobno nošenje, pa ne vsebuje samo pisanih pajkic in živahnih majic temveč tudi športni modrček. Gotovo najpomembnejši kos ženske športne opreme, pravi znana vlogerka in športna navdušenka AnjaSuska. Kako izbrati pravega?

Znate izbrati pravi športni copat?

Zanimanje za nove športe, trenutno počutje in vreme – vse to vpliva na izbiro rekreacije. Pa imate za vse primeren športni copat? Novi ASICS fuzeX Rush tekaški copat je primeren za različne vrste teka, hkrati pa nudi popolno oporo tudi pri drugih športih. V prednjem delu obutve fuzeGEL material izboljša odriv in hkrati v petnem delu zagotavlja odlično blaženje, brezšivna zasnova vrhnjega dela pa še dodatno poveča udobje. Je pravi tudi zate? Nives Orešnik, fitnes trenerka in vaditeljica športnih vadb vas popelje po poti izbire prave obutve.

Do bloga Nives Orešnik lahko dostopate s klikom na fotografijo.

Pa še to: Japonske oblikovalce je pri snovanju videza copata navdihnilo najprometnejše križišče na svetu - krožišče v predelu Shibuya v Tokiju. Tako zelo, da sta copata zanjo in zanj popolnoma enaka.

