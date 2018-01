FOTO in VIDEO: Papež Frančišek na pomoč policistu, ki ga je konj vrgel iz sedla

Na sprejemu papeža Frančiška v čilskem mestu Inquique je policist, ki je spremljal procesijo, padel s konja. Ko je papež to opazil, je nemudoma ustavil celotno karavano in se sam odpravil preveriti, ali je s policistom vse v redu.

Papež je policistu priskočil na pomoč. (Foto: AP)

Še pred tem - na letalu na poti v Inquique pa je nepričakovano poročil stevarda in stevardeso. Letalska družba Letam se je že zahvalila papežu za sklenitev prve zveze na krovu letala, svoje navdušenje pa je delil tudi čilski par.

Carlos Ciuffardi in Paula Podest sta se sicer želela le fotografirati s papežem, vendar ko ju je vprašal, ali sta poročena, sta razodela svojo zgodbo. Par je že več let civilno poročen, vendar ko sta se želela poročiti tudi cerkveno, je njuno cerkev na dan poroke uničil potres.

Papež jima je nato ponudil, da ju lahko poroči na letalu. Eden od kardinalov, ki je spremljal papeža, pa je na roko spisal poročno listino.

"To manjka svetu, zakrament svetega zakona," je dejal papež in pripomnil, da upa, da bo to spodbudilo tudi druge pare k poroki, navaja ameriški CBS news.

Na severu Čila pozval k sprejemanju migrantov

Med mašo na severu Čila je papež pozval k sprejemanju migrantov. "Bodimo pozorni na vse nepravične situacije in nove oblike izkoriščanja," je dejal v luči težkih delovnih razmer migrantov v mestu Iquique.

"Bodimo pozorni na tiste, ki izkoriščajo nejasne pravne situacije migrantov, ker ne razumejo jezika ali ne posedujejo vseh papirjev," je dejal papež okoli 100.000-glavi množici, ki se je zbrala v čilskem kraju Iquique. "Krščansko veselje ne obstaja, če se zapre vrata," je dodal.

Migracije temeljijo na upanju po boljšem življenju, je nadaljeval papež. Iquique je "dežela sanj", kjer so ljudje različnih ljudstev in kultur, zato je treba poskrbeti, da ostane ta dežela gostoljubna, je pozval Frančišek.

Obmorsko mesto, kjer živi 330.000 ljudi, gosti več deset tisoč migrantov večinoma iz sosednjih držav. Veliko jih dela v rudnikih.

Papež je sicer ob pristanku v Iquique v bran vzel tudi škofa Juana Barrosa, ki naj bi prikrival spolni škandal. "Ni nobenega dokaza proti njemu," je dejal in pojasnil, da bo spregovoril, ko najdejo dokaz.

Čile namreč pretresa predvsem spolni škandal, v katerega je bil vpleten čilski duhovnik Fernando Karadima, ki ga je Vatikan po več letih obtožb šele leta 2011 spoznal za krivega zlorab mladoletnih. Do papeža pa so kritični zaradi imenovanja Juana Barrosa za škofa v čilskem mestu Osorno, čeprav so ga obtoževali, da je branil Karadimo.

Enotedensko turnejo po Južni Ameriki bo papež sklenil v nedeljo v Limi. (Foto: AP)

V sredo pa je papež v Santiagu de Chile pozval mlade, naj oživijo katoliško cerkev ter spoštujejo vrednoto solidarnosti.

"Mladi so neumorni, so idealisti in neprestano nekaj iščejo," je na srečanju z mladimi katoličani poudaril papež. Dodal je, da odrasti ne pomeni, da moramo sprejemati krivice in verjeti, da se ne da nič storiti. "Cerkev v Čilu vas potrebuje, da zatresete tla pod nogami in nam pomagate, da se približamo Jezusu," je pozval.

Zatem je obiskal papeško katoliško univerzo v Čilu, kjer je akademske ustanove pozval, naj ne fragmentirajo znanja in se izogibajo enostranskim razlagam. "Znanstveno strogost in poglede ljudstva mora povezovati sinergija, ki bo vse bogatila. Tesna povezanost obojega bo preprečila ločevanje razuma od dejavnosti, mišljenja in čutenja ter znanja in življenja," je dejal.

Papež Frančišek se je v sredo mudil v čilski prestolnici, danes je v mestu Iquique na severu Čila, nato pa bo odpotoval v Peru, drugo in zadnjo državo svoje enotedenske turneje po Južni Ameriki, ki jo bo sklenil v nedeljo v Limi.

V Santiago de Chile je papež prispel iz čilskega mesta Temuco 800 kilometrov južneje, kjer je med mašo obsodil uporabo nasilja v boju za pravice avtohtonih prebivalcev. V Čilu je bilo namreč v teh dneh in pred njegovim prihodom požganih več cerkva, za kar so najverjetneje odgovorni staroselci.

Sprejel je tudi žrtve spolnih zlorab duhovnikov, ki so pretresle Čile. Za zlorabe se je opravičil ter izrazil sram in bolečino, ki ju čuti zaradi njih.

Papež, ki mu je mar za okolje

V petek bo sveti oče obiskal mesto Puerto Maldonado v srcu perujske Amazonije, kjer se je v zadnjem času razcvetelo nezakonito izkopavanje zlata. "Papežev obisk v pokrajini Madre de Dios je povezan z onesnaženjem in izkoriščanjem rud na ozemlju staroselcev ob pomanjkanju pravne varnosti," je pred obiskom dejal predsednik tamkajšnjega združenja staroselcev Julio Ricardo Cusuriche.

Perujski šaman s papeževo sliko pričakuje obisk svetega očeta. (Foto: AP)

V Peruju so domorodci v Amazoniji med najbolj izoliranimi skupnostmi v državi. Na območju živi okoli 50 etničnih skupin s skupno 350.000 pripadniki, med katerimi so nekateri sužnji tihotapcev, mnoge pa so močno prizadele podnebne spremembe.

Tudi v Peruju bodo v ospredju pravice staroselcev, s katerimi se bo tudi srečal. V petek se bo sestal tudi s perujskim predsednikom Pedrom Pablom Kuczynskim in drugimi političnimi predstavniki.

Papež Frančišek bo v dvorani v Puerto Maldonadu sprejel predstavnike amazonskega avtohtonega prebivalstva. Po napovedih naj bi jih prišlo okoli 3500, med njimi nekateri iz sosednjih Brazilije in Bolivije.

Okoljsko osveščeni papež že dlje časa opozarja na problem Amazonije in za prihodnje leto načrtuje posebno srečanje škofov iz regije, da bi podprl tamkajšnje staroselce in pozornost svetovne javnosti usmeril na 'zelena pljuča' sveta.

Naslednji dan se bo v Trujillu na severu Peruja za zaprtimi vrati sešel z lokalnimi cerkvenimi predstavniki in jih pozval, naj uresničujejo njegovo vizijo odprte, usmiljene in družbeno angažirane Cerkve. Turnejo bo sklenil v nedeljo z mašo v perujski prestolnici Lima.