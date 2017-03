Pravosodni minister Sessions se bo izključil iz preiskave o ruskem vmešavanju v volitve

Pravosodni minister ZDA Jeff Sessions je zatrdil, da se bo izključil iz preiskave domnevnega ruskega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve, če bo to potrebno. Ameriški Washington Post je namreč v sredo poročal, da se je v času predvolilne kampanje dvakrat srečal z ruskim veleposlanikom v ZDA. Demokrati Sessionsa pozivajo k odstopu.

"Če bo potrebno, se bom izključil iz preiskave. O tem ni dvoma," je Sessions, ki je v času kampanje ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu svetoval glede zunanjepolitičnih vprašanj. "Nikoli se nisem srečal z nobenim Rusom, da bi razpravljal o kampanji," je še poudaril.

V Beli hiši so medtem potrdili, da se je Sessions z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom lani srečal dvakrat, ko je bil senator in svetovalec v Trumpovi kampanji. Izpostavili so, da ni šlo za nič nezakonitega, poročanje Washington Posta pa označili za napad s strani privržencev demokratov.

Vodja demokratske manjšine v ameriškem senatu Chuck Schumer je medtem Sessionsa pozval k odstopu. "Za dobro države bi moral odstopiti," je dejal.

Na novinarski konferenci je pozval tudi k imenovanju posebnega tožilca za preiskavo stikov med Trumpovo kampanjo in ruskimi predstavniki. Če to ne bi storilo pravosodno ministrstvo, bi po njegovem senat lahko imenoval neodvisnega svetovalca. "Bistvo je v tem, da imamo obvezo, da pridemo resnici do dna," je še izpostavil eden najbolj vplivnih demokratov v kongresu.

Pravosodni minister Jeff Sessions se bo izločil iz preiskave o ruskem vmešavanju v volitve - če bo to potrebno. (Foto: AP)

V Kremlju o srečanju ne vedo nič ...

Iz Kremlja so sporočili, da ne vedo za srečanja. Dodali so, da so sicer tovrstna srečanja nekaj običajnega. "Ne vem za nobeno srečanje, saj delo veleposlanika vključuje številna srečanja, vključno s predstavniki izvršne in zakonodajne oblasti države, v kateri so," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Na ruskem veleposlaništvu v Washingtonu so medtem dejali, da ne komentirajo številnih stikov z lokalnimi partnerji, ki potekajo dnevno in so v skladu z diplomatsko prakso.

Ameriški časopis Washington Post je v sredo poročal, da se je Sessions lani najmanj dvakrat srečal z ruskim veleposlanikom, kar pa je na zaslišanju v senatu pred nastopom položaja zanikal.

Gre za nove obtožbe glede povezav med člani administracije ameriškega predsednika Trumpa s predstavniki ruskih oblasti. Po samo mesecu dni na položaju je namreč februarja zaradi pogovorov z ruskim veleposlanikom o sankcijah proti Moskvi že moral odstopiti svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn.

Poleg tega so ameriški obveščevalci ugotovili, da naj bi Moskva skušala vplivati na ameriške volitve v škodo Hillary Clinton.

Kot pravosodni minister Sessions nadzoruje ameriško pravosodje in zvezni preiskovalni urad FBI, ki vodi preiskavo o ruskem vmešavanju in morebitnih kontaktih s kakšnim od Trumpovih sodelavcev.