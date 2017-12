Asad po mesecih težkih pogajanjih dovolil evakuacijo težko bolnih. Na listi okoli 500 ljudi, tudi otroci, zboleli za rakom

Vzhodno predmestje Damaska, kjer delujejo uporniške sile, je še vedno v primežu sil sirskega predsednika Bašarja al Asada. Ujetih je okoli 400.000 ljudi, Združeni narodi že ves čas opozarjajo na hudo bolne odrasle in otroke, ki ne morejo zapustiti območja in tako poiskati zdravstveno pomoč. Nedavno so se na vlado obrnili z zaprosilom, da dovoli evakuacijo okoli 500 pacientov, tudi otrok, ki so zboleli za rakom.

Mednarodni komite Rdečega križa v Siriji je potrdil, da so danes začeli izvajati evakuacije. Zdravstvena organizacija The Syrian American Medical Society (SAMS) je dejala, da so štiri paciente prepeljali v bolnišnico v Damasku. Gre za bolnike iz skupine skupno 29 oseb, ki so v kritičnem zdravstvenem stanju. Ostale naj bi evakuirali v prihodnjih dneh.

Prošnje predstavnikov Združenih narodov so bile vsaj do neke mere končno uslišane. Asadov režim je pod določenimi pogoji dovolil evakuacije hudo bolnih. (Foto: AP)

Mohamed Katoub, eden od predstavnikov organizacije, je na Twitterju zapisal, da so bili sicer v prvem delu dogovorjeni za evakuacijo petih oseb. Dodal je, da so bila pogajanja težka, evakuacije pa so tudi del dogovora o izmenjavi zapornikov med vlado Assada in uporniško skupino Jaish al-Islam. Tiskovna predstavnica Mednarodnega centra za človekove pravice je zavrnila več podrobnosti, pri čemer je za razlog navedla občutljivost operacije.

Na nujni listi 494 oseb, število upada, ker umirajo

Minuli teden je Jan Egeland, humanitarni svetovalec Združenih narodov v Siriji, dejal, da je na prioritetnem seznamu za zdravstvene evakuacije 494 oseb. “To število upada, a ne zaradi evakuacij, temveč zato, ker umirajo,” je dejal. “Že mesece se naprezamo, da bi te ljudi spravili ven, hrano pa noter.”

Združeni narodi so na dovoljenje čakali več mesecev. Sile, zveste Asadu, so medtem nadaljevale zračne napade na predmestje, od koder so uporniki sicer večkrat raketirali Damask. “Vse to pa nima nobene veze s pravico do evakuacije, prav tako z dolžnostjo, da se civiliste evakuira,” dodaja svetovalec Egeland.

Rusija delno umaknila svoje sile iz Sirije

Ruska vojska je pred nekaj dnevi zaključila delen umik iz Sirije, ki ga je nedavno ukazal ruski predsednik Vladimir Putin. Rusija tako končuje dve leti aktivnega sodelovanja v sirskem konfliktu. V Rusijo se je vrnilo 36 letal in štirje helikopterji, 157 vozil pa so dostavili prek morja. V domovino se je vrnilo tudi več vojakov, med drugim pripadniki posebnih enot in bataljon vojaške policije.

V Siriji so zdaj ostali še trije bataljoni vojaške policije in poveljniki ruskega centra za spravo, je danes še pojasnil Šojgu. Letalska baza v Hmeimimu in pomorska baza v Tartusu pa bosta še naprej delovali v okviru mednarodnih dogovorov, je dodal.

Rusija se je sicer vmešala v sirsko državljansko vojno v septembru 2015, ko so pričeli z letalsko kampanjo v podporo sirskemu predsedniku Bašarju al Asadu. V zadnjih mesecih so bile ruske sile aktivne tudi na kopnem, kjer so se borile proti skrajni skupini Islamska država (IS). Putin je sredi decembra nepričakovano obiskal Sirijo, kjer je ukazal začetek umika ruskih vojakov, češ da se je njihovo delo v Siriji v večji meri končalo.