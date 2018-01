Prebivalce Havajev prestrašilo nujno sporočilo, da se jim približuje balistična raketa

Prebivalci Havajev so zjutraj na svoje mobilne telefone prejeli SMS sporočilo, v katerem je z velikimi tiskanimi črkami pisalo: "Balistična raketa se približuje Havajem. Takoj poiščite zatočišče! To ni vaja!"

Sporočilo je bilo poslano ob 8.07 po lokalnem času. 18 minut pozneje mu je sledilo še elektronsko sporočilo.

Zaradi izrednega avtomatskega obvestila je bil prekinjen celo radijski in televizijski program. "Ostanite notri! Če ste zunaj, takoj pošičite zatočišče v stavbi. Ostanite notri, odmaknite se od oken! Če ste v avtomobilu, se počasi ustavite ob robu ceste in pošičite varno zatočišče, ulezite se na tla. Sporočili bomo, ko bo nevarnost minila. To ni vaja!"

'Otroke sva nesla v kad in molila'

Agencija Associated Press opisuje, da je med ljudmi takoj po sporočilu, razumljivo, zavladala panika. CNBC poroča, da so ljudje prešli v stanje "blaznosti" in začeli panično iskati zatočišča.

Matt Lopresti je bil doma, ko je prejel sporočilo na telefon. Z družino so zavetje poiskali v kopalni kadi, je povedal.

"Z ženo sva pograbila otroke in zaloge, pripravljene za nujne primere, in skrili smo se v najmanjšo sobo naše hiše – kopalnico. Ko sva jih dala v kad, smo zmolili in poskušali ugotoviti, kaj za vraga se dogaja, saj ni bilo slišati nobenih siren," je opisal za lokalni KGMB. "V takšni situaciji ne moreš storiti veliko več. Storili smo, kar smo lahko. In zelo sem jezen, ker ne bi smelo biti tako lahko, da nekdo naredi tako ogromno napako!" je še dodal.

Nekdo je pritisnil 'napačen gumb'

Šele 38 minut pozneje so ljudje izvedeli, da je šlo za lažni alarm. Guverner David Ige se je ljudem opravičil in pojasnil, da je eden od uslužbencev "pritisnil napačen gumb". Obljubil je temeljito preiskavo.

Možnost prejemanja tovrstnih obvestil je tamkajšnjim prebivalcem sicer na voljo zaradi bližine dosega raket iz Severne Koreje. Decembra je država sicer prvič po koncu Hladne vojne testirala tudi sirene za opozorilo pred jedrskim napadom.

Sprožili bodo preiskavo

Ameriška vojska je potrdila, da ni nikakršne rakete in da je šlo pri alarmu za napako. Tudi Ajit Pai, predsednik Ameriške Zvezne komisije za komunikacije je napovedal preiskavo.

Septembra lani je Pjongjang izstrelil svojo šesto testno raketo. Prejšnji mesec je lokalni Star-Advertiser poročal, da bi lahko raketa, izstreljena iz Severne Koreje, Havaje dosegla v 20 minutah.