FOTO in VIDEO: 'Srečno 2018': svet pozdravlja novo leto

Svet vstopa v leto 2018. Prvi so že ob enajstih dopoldne po našem času v novo leto vstopili prebivalci tihomorskih otočij Kiribati, Tonga in Samoa.

Uro kasneje so sledili prebivalci Nove Zelandije, z izjemo otočja Chatham Islands, kjer so v novo leto vstopili tri četrt ure prej. Novi Zelandiji so sledila nekatera vzhodna ozemlja Rusije.

V Avstraliji so v novo leto vstopili ob 14. uri po srednjeevrospkem času. Še posebej bučno je bilo v Sydneyju, kjer so - kot veleva tradicija - pripravili spektakularen ognjemet. Na prizorišču se je zbralo približno 1,5 milijona ljudi, da bi opazovali ples pirotehnike. Ognjemet nad znanim pristaniškim mostom in sydneyjsko opero je s svojimi mavričnimi barvami sicer spomnil na legalizacijo istospolnih porok v državi. Legalizacijo je država potrdila letos, prav v Sydneyju pa so se kar štirje od petih, ki so se udeležili glasovanja, izrekli za istospolne poroke.

Ognjemet v Avstraliji. (Foto: AP)

Veselo je že bilo tudi v španski vasici Villar de Corneja, ki leži zahodno od Madrida. Ali v tej vasi urni kazalci kažejo drugače? Ne. Vendar tam ni vaščana, ki bi bil mlajši od 75 let, zato so vstop v novo leto danes pripravili kar opoldne, saj vaščani zaradi starosti ne želijo čakati na polnoč. Za to so se odločili že 13-ič. In do zdaj je glas o njihovem silvestrovanju že dosegel tudi ušesa številnih turistov, ki se jim zato pridružijo na vaškem trgu in nazdravijo novemu letu.

Na Kitajskem, kjer je bila silvestrska polnoč ob 17. uri po srednjeevropskem času, so kot običajno mirno pričakali prihod novega leta. V skladu s kitajskim koledarjem se bo dejansko novo leto zanje začelo šele 16. februarja, ko se bo začelo kitajsko leto konja. Silvestrovanje je še najbližje mladim Kitajcem, ki se na silvestrovo odpravijo na večerje ali s prijatelji pripravijo manjše zabave. V nekaterih kitajskih hotelih pripravijo tudi silvestrovanja za tujce. Ognjemetov skorajda ni bilo, zaradi onesnaženega zraka pa jih nameravajo ob prihodu kitajskega novega leta precej omejiti.

V Singapurju so ljudje pod dežniki opazovali ognjemet, ki je razsvetlil Marina Bay. Del programa so zaradi dežja odpovedali, še vedno pa se je na prostem zbrala ogromna množica in uživala v rajanju.

Praznovali so tudi na Japonskem, številni so se novemu letu poklonili z molitvijo. Prav tako so v skladu s tradicijo tolkli po zvonu. Veselo je bilo tudi v Južni Koreji.

(Foto: AP)

Novo leto so bučno pozdravili tudi v Rusiji, kjer jim je predsednik Vladimir Putin zaželel spremembe na bolje. Prav tako se je ruskim državljanom zahvalil, ker "verjamejo vase in v državo", ter zaželel "mir in napredek naši veliki Rusiji, dragi in edini". Putinovo poslanico tradicionalno prenašajo ruske državne televizije nekaj minut pred polnočjo v vsakem od 11. časovnih pasov, ki se raztezajo prek Rusije. Kot prvi novoletno poslanico ruskega predsednika slišijo prebivalci Kamčatke na Daljnem vzhodu. Putin je v Rusiji na oblasti vse od leta 1999 in se bo marca prihodnje leto potegoval za četrti predsedniški mandat. Po pričakovanjih bo na volitvah tudi zmagal, kar pomeni, da se bo na oblasti obdržal vse do leta 2024. S tem bo tudi postal ruski voditelj z najdaljšim mandatom po diktatorju nekdanje Sovjetske zveze Josipu Stalinu.