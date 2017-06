Pred kitajskim vrtcem eksplodirala bomba, osumljenca za napad ubili. Število žrtev naraslo na osem

Število umrlih v eksploziji v vrtcu na vzhodu Kitajske je naraslo na osem, najmanj 65 ljudi pa je ranjenih, osem od tega v kritičnem stanju. Šest oseb je umrlo na kraju dogodka, še dve v bolnišnici. Kitajske oblasti so napad označile kot kriminalno dejanje, poročajo tamkajšnji mediji. Med smrtnimi žrtvami ni otrok.

Kitajska tiskovna agencija Xinhua je objavila, da je policija identificirala osumljenca za dejanje. Francoska tiskovna agencija AFP pa poroča, da naj bi ga ubili.

AFP še dodaja, da so ranjenci po eksploziji na tleh ležali preliti s krvjo, družbena omrežja so preplavili posnetki raztrganih oblačil, ki jih je s teles snela močna eksplozija. Na enem od posnetkov je videti žensko, ki v rokah drži vreščečega otroka.

Ena od preživelih je iz bolnišnične postelje za kitajsko televizijo CCTV povedala, da so se v trenutku eksplozije ravno odprla vrata poslopja, a na srečo noben od otrok ni ravno takrat prestopil praga. Omenjena priča se je ob poku onesvestila ter se zbudila šele v bolnišnici.

Po prvih podatkih naj bi eksplodirala bomba v obliki plinske jeklenke na stojnici s hrano pred vhodom v vrtec. Prebivalci so takoj po eksploziji dejali, da takšna uporaba jeklenk predstavlja veliko nevarnost. "Manjše kitajske restavracije so tleče mine, vsak mobilni prodajalec pa prava premikajoča se bomba," so bili ostri.

Kitajski minister za javno varnost Guo Shengkun je že zahteval popolno preiskavo tragičnega dogodka, njegov namestnik pa je takoj odšel na kraj napada, da bi sam nadzoroval potek preiskave.

Eksplodirala je plinska jeklenka na mobilni stojnici s hrano. (Foto: AP)

Zgodovina napadov na kitajske šolarje

Gre za zadnjega v nizu napadov na Kitajskem v zadnjih tednih. V začetku maja je šolski avtobus v cestnem predoru zajel ogenj, umrlo je 11 otrok, učiteljica ter voznik avtobusa. Oblasti so kasneje pojasnile, da je požar zakrivil voznik sam zaradi nezadovoljstva ob znižanju plače.

V šolah prihaja do številnih napadov z nožem. Januarja je moški, oborožen s kuhinjskim nožem, ranil 11 otrok v vrtcu na jugu Kitajske.

Februarja letos pa je napadalec z nožem poškodoval 10 otrok na šolskem igrišču v provinci Hainan ter nato storil samomor.