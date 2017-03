Pred libijsko obalo naj bi utonilo okrog 250 beguncev

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je v četrtek pozno zvečer sporočil, da se bojijo, da je v morju pred libijsko obalo utonilo do 250 beguncev. Pred tem sta dve nevladni organizaciji za pomoč migrantom sporočili, da sta pred libijsko obalo potonila dva gumijasta čolna. V vsakem naj bi bilo po 120 ljudi.

Španska organizacija Proactiva Open Arms je sporočila, da so v morju pred libijsko obalo našli pet trupel beguncev, žrtve so bile stare od 16 do 25 let. Možnosti, da bi našli še kakšne preživele, ni veliko, je povedal predstavnik organizacije Jugend Rettet.

Letos je v Italijo preko Sredozemskega morja prispelo že okoli 20.000 migrantov. (Foto: Reuters)

UNCHR je bil zaradi dogajanja "globoko pretresen"

"Do teh žalostnih dogodkov je prišlo po že tako napetem tednu, ko so v slabih petih dneh na osrednji mediteranski begunski poti rešili skoraj 6.000 ljudi," so po poročanju Telegrapha zapisali v sporočilu za javnost na UNHCR.

Letos je v Italijo preko Sredozemskega morja prispelo že okoli 20.000 migrantov. Na nevarni poti jih je okoli 520 umrlo. Številka beguncev, ki poskušajo prečkati Mediteran, je vedno višja, tudi zaradi dogovora med EU in Turčijo.